Projektledare inom underhåll Region- och Stamnät
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett hållbart samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi en Projektledare som vill vara med på resan! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Som Projektledare kommer du arbeta i vårt serviceavtal som vi har för Ellevio i Halland och Bohuslän. Arbetet avser underhåll av friledningsnät inom spänningsintervallet 40-130 kV.
I rollen som Projektledare har du en viktig uppgift att skapa de bästa förutsättningarna för både teknikerna ute i fält och organisationen. Arbetet innebär stort fokus på säkerhet, framdrift, engagemang och kvalitet. Vår förhoppning är att du kommer att hjälpa verksamheten att växa och därtill generera ytterligare möjligheter i samarbetet med kunder och leverantörer. Säkerheten kommer alltid först inom Vattenfall Services och tillsammans skapar vi Sverige säkraste arbetsplats!
Några av dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för affärsmässig planering samt genomförandet av projekten/uppdragen genom arbetsledning och koordinering
Informera och rapportera om projektets status till beställare
Ansvara för det ekonomiska utfallet i projekten/uppdragen samt hantera avslut och uppföljning av ekonomin
Leda byggmöten och förhandlingar med kund
Aktivt bidra till att vi tillsammans skapar Sveriges säkraste arbetsplats
Du kommer främst arbeta från ditt kontor men du kommer även vara ute på site. Resor är en naturlig del av arbetet. Arbetet är självständigt men samtidigt krävs stort fokus på samarbete och kommunikation mot såväl interna som externa aktörer.
Kravspecifikation
Som Projektledare hos oss kommer du vara teknikernas främsta kontakt för arbetet som utförs i fält. Ledarskap är en stor del av vardagen och därför söker vi dig som har ett problemlösande och coachande förhållningssätt.
Utöver ledarskap är en stor del av arbetet att självständigt kunna driva projekten framåt. Vi söker därför dig som vill ta ansvar och som har ett stort engagemang för dina uppdrag. Du motiveras av att erbjuda service och kvalitet gentemot dina kollegor och kunder samt agerar affärsmässigt med ett gott entreprenörskap.
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
En avklarad gymnasial utbildning eller högre - gärna inom el, elkraft, teknik, ekonomi eller annat relevant område
Arbetslivserfarenhet av arbetsledning eller projektledning
Avtalskunskap
Arbetslivserfarenhet inom el- eller elkraftområdet alternativt övergripande elkännedom är meriterande
Erfarenhet från bygg- eller entreprenadbranschen är meriterande
Datorvana (Office-paketet)
B-körkort, då resor förekommer i tjänsten
God kunskap i svenska språket, både i tal och skrift. Engelska är meriterande
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett hållbart liv.
Placeringsort: Halmstad, Varberg, Kungsbacka eller Göteborg
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Stefan Dahlberg, stefan.dahlberg@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Lea Skånberg, lea.skanberg@vattenfall.com
.
Fackliga representanter är Torbjörn Blom (Akademikerna), Magnus Tjergefors (Ledarna), Johan Larsson (SEKO) och Alma Svensson (Unionen). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 10 maj 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. I den här rekryteringen kan tester komma att ingå.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
