Projektledare inom tvärteknik till undervattenstridssystem
Här möts teknik, ledarskap och innovation. Är du ingenjör med erfarenhet av projektledning? Nu söker vi en ny medarbetare till undervattenstridssystem. I nära samarbete med ett erfaret team får du möjlighet att påverka både detalj och helhet i projekt som stärker Försvarsmaktens och Sveriges förmåga. Här är ditt arbete betydelsefullt i varje steg, från behov och idé till leverans och uppföljning. Publiceringsdatum2025-11-10Om tjänsten
Som projektledare tar du helhetsansvar för planering, genomförande och uppföljning av komplexa teknikprojekt som syftar till att utveckla exempelvis ubåtar, obemannade farkoster och ubåtsräddningssystem. Du leder dedikerade projektteam, arbetar tvärtekniskt och samarbetar med experter och leverantörer, inom bland annat systemsäkerhet, automation, hållfasthet och hållbara underhållslösningar (ILS) samt tvärtekniskt kravarbete.Du blir en nyckelperson i att samordna det tekniska integrationsarbetet och säkerställa att krav, kvalitet och tidplaner håller hela vägen till leverans. Med din tekniska förståelse och erfarenhet av projektledning förvandlar du krav till praktiska och hållbara lösningar.
I rollen ingår även att analysera och rapportera beslutsunderlag, driva verifierings- och valideringsarbete samt arbeta proaktivt med riskhantering för att förebygga avvikelser och säkerställa framdrift. Det här är en roll för dig som trivs i en dynamisk miljö där teknik, kvalitet och måluppfyllelse står i fokus. Här får du kombinera din tekniska kompetens med meningsfullt ledarskap - i projekt som gör verklig skillnad för Sveriges försvar och säkerhet.
Tjänsten är placerad i Lund och resor förekommer både nationellt och internationellt.
Om dig
Vi söker dig som har civil- eller högskoleingenjörsutbildning eller för området annan relevant utbildning eller enligt vår bedömning motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Vidare ska du ha en projektledarutbildning eller motsvarande kunskap inhämtad på annat sätt. Du har flerårig relevant och aktuell kunskap och erfarenhet av att leda projekt med underlydande projektmedarbetare. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har flerårig erfarenhet av integrationsarbete och innehar tvärteknisk förståelse för t.ex. systemsäkerhet, underhållslösningar (ILS), hållfasthet, automation, tvärtekniskt kravarbete etc. Ett grundläggande krav är att har aktuell och relevant erfarenhet av anskaffning av system, ur tekniskt perspektiv, innebärande kontakt med leverantörer.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av arbete inom det tekniska arbetsområdet undervattenssystem och/eller tekniskt systemarbete. Vi ser positivt på erfarenhet av användning av projektplaneringsverktyg som MS Project eller motsvarande samt ingått i förhandlingar. Det är meriterad om du har kunskap inom systems engineering. Tjänsten ställer krav på att du uttrycker dig väl på både svenska och engelska, i tal såväl som i skrift.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Vi ser även att du har förmåga att planera och organisera ditt arbete och har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar. Du drivs av att sätta mål, anta utmaningar och utvecklas genom arbetet. Leder och motiverar andra mot gemensamma mål och skapar engagemang i teamet.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde marinmateriel som ansvarar för de marina system som används av Försvarsmakten, exempelvis ubåtar, fartyg och dykmateriel.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-11-28.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Jesper Fahlén på 076-857 85 15 eller via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Eva Tärnström vid frågor om rekryteringsprocessen på e-post: eva.tarnstrom@fmv.se
.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
