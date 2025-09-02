Projektledare inom totalentreprenader Swebel Bygg AB
2025-09-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Swebel Bygg AB är ett etablerat byggföretag i Stockholm med lång erfarenhet av bostads- och fastighetsutveckling. Vi söker nu en erfaren Projektledare med fokus på totalentreprenader.Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Som projektledare får du en nyckelroll i att planera, leda och följa upp byggprojekt från start till mål. Du ansvarar för tidplan, ekonomi och kvalitet samt fungerar som länken mellan beställare, entreprenörer och övriga intressenter.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för projektets tidplan, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö.
Leda och koordinera entreprenörer, konsulter och övriga projektmedlemmar.
Upprätta och följa upp kalkyler, budgetar och avtal.
Säkerställa att projekt levereras enligt gällande lagar, regler och avtal.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet som projektledare inom bygg och totalentreprenad.
Goda ledaregenskaper och förmåga att skapa engagemang i projektgruppen.
Strukturerad och resultatorienterad med fokus på lösningar.
God svenska i tal och skrift, samt grundläggande engelska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: info@swebel.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swebel Bygg AB
(org.nr 556888-7102)
117 56 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Inom Storstockholm Jobbnummer
9488870