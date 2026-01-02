Projektledare inom teknik och utveckling
Vill du leda tekniska projekt där innovation, hållbarhet och utveckling står i centrum? Vi söker en projektledare som vill driva och koordinera projekt i en internationell miljö, med fokus på tekniska lösningar och affärsmässiga resultat.
Som projektledare blir du en nyckelperson i projekt som sträcker sig från utvecklingsfas till leverans. Du ansvarar för planering, uppföljning och samordning och ser till att tid, kostnad och kvalitet går hand i hand. Rollen innebär nära samarbete med teknik, inköp, produktion och ekonomi, där du får använda både din strukturella förmåga och ditt intresse för teknik.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Du leder projekt från start till mål och ansvarar för att driva dem framåt enligt uppsatta mål. Arbetet innebär både strategiskt ansvar och praktiskt projektarbete.
Du kommer bland annat att:
planera och följa upp projekt med fokus på tid, kostnad och kvalitet
samordna resurser och kommunicera med interna och externa intressenter
ta fram projektplaner, riskanalyser och rapporter
hantera avtal, budget och leveranser i samarbete med ekonomi och inköp
bidra till ständiga förbättringar och effektivare processer Profil
Rollen passar dig som trivs i en varierad vardag där du kombinerar teknikförståelse med struktur och kommunikation.
Vi tror att du har:
minst tre års erfarenhet av projektledning inom teknik, produktion, energi eller industri
eftergymnasial utbildning inom teknik, ekonomi eller motsvarande
god vana av projektverktyg och system (t.ex. MS Project, SAP, Power BI eller liknande)
mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Som person är du engagerad, analytisk och trygg i att ta beslut. Du trivs i samarbeten men kan också driva arbetet självständigt.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
