Projektledare inom systemutveckling i Karlskrona
Försäkringskassan / Datajobb / Karlskrona Visa alla datajobb i Karlskrona
2026-01-15
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vi behöver växa och söker dig för att vi tillsammans ska bli ännu bättre! Vi har många spännande uppdrag i gång där vi ständigt utvecklar ny teknik och vårt arbetssätt. Som projektledare på Försäkringskassan förväntas du samarbeta, värna om kvalitét och ha en vilja av att utvecklas tillsammans med oss.
Projektledare, agila team och ansvar
Vi jobbar uteslutande i agila team med stort fokus på eget ansvar och vilja att ständigt förbättra vår verksamhet och servicen till Försäkringskassans kunder. Som medlem i agila team förväntas du vara bra på att samarbeta med en öppen kommunikation där teamets mål kommer i första hand.
Som Projektledare är ditt huvudsakliga uppdrag att leda projektarbetet så att projektet levererar i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet och du ansvarar för att planera och bemanna projektet i en nära dialog med projektägaren. Du har tillsammans med Product Owner och teamet ett helhetsansvar för alla delar gällande nyutveckling, underhåll och livscykelhantering.
Det är ditt uppdrag att se till att alla projektdeltagare har den kompetens, information och stöd som krävs för arbetet. Även uppföljning och utvärdering av uppdragen är ditt ansvar.
Vi bedriver vår utveckling med agila principer och vi sätter stor vikt vid att anpassa projektstyrningen efter dessa principer. Projektledarrollen är en ledarroll och det krävs förmåga att leda och driva initiativ självständigt.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har minst fyra års dokumenterad erfarenhet som projektledare
• har minst fem års dokumenterad erfarenhet inom it på en myndighet
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• har god ledarskapsförmåga
• arbetar för att nå resultat med hög kvalitet
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har förmånskunskap inom Omvårdnadsbidrag, Merkostnadsersättning, Bilstöd, Smittbärarersättning och Närståendepenning
• har erfarenhet av projektstyrningsmodeller, gärna Pejl som är den modell vi tillämpar
• har god förståelse för Försäkringskassans uppdrag.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Två tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde så snart som möjligt. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Placeringsort: Karlskrona.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Thomas Lundberg, 010-112 35 24 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Hanna Fransson, hanna.fransson@forsakringskassan.se
, 010-113 44 55 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Johan Mauritzson, Saco-S Magnus Eggers, Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 22 januari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
