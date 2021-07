Projektledare inom smide & glas i Bromma - A Lundgren Smide AB - Byggjobb i Stockholm

A Lundgren Smide AB / Byggjobb / Stockholm2021-07-05Lundgren Smide utför det mesta inom smide och glas sedan 1952. Vår verkstad ligger i Bromma i norra Stockholm. I koncernen ingår Bröderna Eddings Smide i Järfälla som är en fristående smidesverksamhet som verkat i Stockholm sedan 1945. Tillsammans levererar vi helhetslösningar och tar oss gärna an avancerade smides- och glasjobb åt både byggföretag och privatpersoner. Vårt mål är att leverera bra projekt till nöjda kunder. Vi är en växande koncern med fokus på att öka försäljningen och söker därför projektledare som drivs av affärer och har förmågan att leda projekt. Vill du vara med på vår spännande resa? Då har vi jobbet för dig!LEDIGA TJÄNSTERVi söker 1-2 projektledare med placeringsort Bromma med inriktning smide och/eller glas.OM TJÄNSTENAtt arbeta som projektledare innebär ett roligt och varierande arbete där du får vara spindeln i nätet. Som projektledare ser du till att projektet flyter på som det ska i de olika skedena. Det är projektledarens uppgift att se till att projektet når sitt mål och håller sin budget. För att projektet ska kunna gå från idé till resultat behövs en bra och tydlig projektplan.Vi erbjuder dig en plattform där du kan driva affärer och få ta del av resultatet. Att arbeta på Lundgrens innebär arbete i många olika typer av projekt både i storlek och i karaktär. Vi driver projekt inom byggnadssmide, glas- och metallpartier, finsmide och servicesmide både till privatpersoner och byggföretag. Du leder projekt dels utifrån intresse och kunskap. Antingen jobbar du med helheten eller ingår i en projektgrupp där du arbetar med vissa delar utifrån olika kompetenser som passar just det projektet.2021-07-05Som projektledare har du ett helhetsansvar för dina egna projekt från start till mål. I ansvaret ingår försäljning, genomförande av projekt och projektekonomi. Antingen jobbar du med helheten eller ingår i en projektgrupp där du arbetar med vissa delar utifrån olika kompetenser som passar just det projektet. I arbetet som projektledare ingår bland annat:försäljningupprätta tidsplaneruppskatta och ta fram kostnader samt sammanställa offerterprojektekonomiinköp av material och tjänsterÄTA-hanteringföra dokumentation utifrån ställda kravkundansvar, upphandlingsmöten, byggmötenarbetsmiljöansvarleda projektteamet m.m.VEM ÄR DU?Vi söker dig som har förmågan att driva projekt från idé till färdigt resultat. För att lyckas i din roll ska du vara en doer som tycker om ha många bollar i luften och att lösa uppgifter. Du ska vara bra på att planera och se till att projektet flyter på så smidigt som möjligt. Det är viktigt att du kan leda en grupp och har förmågan att skapa engagemang och en bra teamkänsla.Du har en byggteknisk bakgrund och och förstår hur delar i ett projekt ska utföras. Det är en fördel om du har ett etablerat kontaktnät inom byggbranschen och har erfarenhet av smide och/eller glas. Du ska ha B-körkort och tillgång till egen bil.Kompetens är viktigt men för oss är personliga egenskaper och inställning av lika stor betydelse. För att vi ska lyckas behöver vi ha rätt person i teamet.ARBETSTIDHeltid 40 h/vecka.Ordinarie arbetstid måndag - torsdag kl 06.30-15.45 och fredag kl 06.30-14.15.PLACERINGSORTBromma.LÖN & FÖRMÅNERDu har fast lön och resultatlön. Andra förmåner som erbjuds är mobiltelefon, dator, friskvårdsersättning och rikskuponger. För att främja en god gemenskap åker vi på teamresor varje år och ordnar gemensamma aktiviteter. Vi är delaktiga i välgörenhetsprojektet Eezzer och åker bl.a. med på resor till Afrika där vi får vara med och göra skillnad på plats.ANSÖKANDu kan ansöka här eller maila några rader om varför du vill jobba hos oss. Skicka ditt mail till hr@smide.com . Bifoga gärna CV. Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan. Vi behöver projektledare omgående och på längre sikt.TILLTRÄDEOmgående eller enligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-08-04A Lundgren Smide ABTornväktargränd 816859 BROMMA5848311