Projektledare inom skola arbetsliv
Göteborgsregionens Kommunalförbund / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-04-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgsregionens Kommunalförbund i Göteborg
På Göteborgsregionen (GR) arbetar runt 200 kollegor tillsammans för att skapa nytta och mervärde för 13 medlemskommuner. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och mötesplatser, bland mycket annat. I slutändan handlar det om att göra livet bättre för alla som lever och verkar i vår region.
Som medarbetare på GR är du en viktig del i Göteborgsregionens fortsatta utveckling. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med engagerade och kunniga kollegor. Här finns stora möjligheter att påverka arbetet, utvecklas och göra skillnad.
Läs våra mål- och strategidokument https://goteborgsregionen.se/styrning
Arbetsuppgifter
Vill du ge unga människor goda förutsättningar för framtida arbetsliv? Vill du stärka kompetensförsörjningen för regionens arbetsliv? Har du dessutom erfarenhet av att samverkansprojekt mellan skola och arbetsliv? Då kanske du är vår nya kollega?
Som projektledare på enheten Skola-Arbetsliv arbetar du med att stärka samverkan mellan utbildningsväsendet och arbetslivet. Ditt uppdrag handlar om att skapa goda förutsättningar för unga genom motivation, framtidstro och studie- och yrkesvägledning samt att bidra till en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning för privat och offentlig sektor. Detta görs bland annat genom våra etablerade plattformar Gymnasiedagarna och Future Skills, Göteborgsregionens kompetensråd och Praktikplatsen. Arbetet är såväl strategiskt som operativt och kan handla om att initiera, utveckla och genomföra insatser från idé till verklig produkt.
Göteborgsregionen har erhållit projektmedel för att på olika sätt stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Fokus i projekten är praktiksamverkan och handlar om att stärka kvaliteten i arbetsplatsförlagt lärande och prao. Därför söker vi nu en medarbetare med bred kompetens inom samverkan, kompetensförsörjning, skola arbetliv. Du kommer att samarbeta med många olika aktörer som utbildningsanordnare, arbetsgivare, offentliga aktörer, branschorganisationer och arbetstagarorganisationer. Du kommer både att delta i projekt tillsammans med andra kollegor och jobba självständigt med egna delprojekt.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Initiera och genomföra olika insatser inom skola-arbetslivssamverkan.
* Medverka i projektteam och bidra till gemensamma mål.
* Processleda samverkansgrupper och nätverk.
* Praktiskt planera, genomföra och facilitera event, workshops och samverkansmöten.
* Samordna aktiviteter riktade till elever, arbetsgivare och studie- och yrkesvägledare.
* Bidra i utvecklingen av nya projekt, metoder och arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Förmåga att delta i eller leda samverkansprojekt med många olika typer aktörer och intressenter
* Erfarenhet av projekt- eller processledning inom utbildning eller branschutveckling.
* Erfarenhet av att bygga och underhålla samarbeten med aktörer, såsom skolor, kommuner, arbetsgivare och branschorganisationer.
* God kunskap och förståelse för utbildningssystemet, skola-arbetslivssamverkan och/eller kompetensförsörjningsfrågor.
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, och att anpassa budskap till olika målgrupper.
* Digital kompetens och nyfikenhet på nya verktyg gärna erfarenhet av att använda AI i ditt arbete.
* Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet.
Du är:
* Strukturerad, systematisk och målmedveten.
* Bra på att leda dig själv och andra.
* Kommunikativ, lyhörd och relationsskapande.
* Lösningsorienterad och trivs i en projekt- och förändringsdriven miljö.
* Idérik och utvecklingsinriktad - du ser möjligheter och omsätter dem i handling.
* Bekväm med att växla mellan strategiska och operativa perspektiv.
* Prestigelös och gillar att arbeta tillsammans med andra.
* Du trivs i gränslandet mellan utbildning och arbetsliv och har förmåga att skapa tillit och konkreta resultat genom samverkan.
Vi erbjuder:
Hos oss på GR får du en arbetsplats med engagerade och kunniga kollegor som brinner för samhällsutveckling. Här finns stora möjligheter att påverka ditt arbete, utvecklas tillsammans med organisationen och bidra till något som verkligen gör skillnad.
GR strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Vi har sett en ökning av automatiserade AI-genererade ansökningar direkt till kontaktpersoners e-postadresser varför vi inte skriver kompletta e-postadresser i annonsen.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Göteborgsregionen (GR) samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande använder vi e-rekrytering i Visma Recruit Offentliga jobb. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Läs mer om hur GR hanterar personuppgifter https://goteborgsregionen.se/integritetspolicy
Läs mer på Göteborgsregionens hemsida: https://goteborgsregionen.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320862". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgsregionens Kommunalförbund
(org.nr 222000-0265)
Box 5073, 402 22 Göteborg (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgsregionen (GR) Kontakt
Vision-representant
Lukas Berggren namn.namnsson@goteborgsregionen.se 031-3355061 Jobbnummer
9873170