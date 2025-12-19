Projektledare inom säkerhetsskydd
2025-12-19
Nu söker vi en projektledare med erfarenhet av säkerhetsskydd och med en stark drivkraft för verksamhetsutveckling. Vill du vara en del av kvalificerade projekt där du är med hela vägen från behov till leverans? Då kan du vara den vi letar efter. Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Som projektledare inom säkerhetsskydd kommer du att leda arbetet inom olika utvecklingsprojekt för myndighetens säkerhetsskydd. I rollen ingår att delta i arbetet inom normering och förvaltning samt att leda och genomföra utvärderingar av säkerhetsskyddet. Du kommer även att delta i att omhänderta komplexa säkerhetsskyddsutmaningar.
I rollen ingår också att ge stöd till andra funktionsområden inom myndigheten med din kompetens inom säkerhetsskydd. Du kommer att ha stort eget ansvar i de projekt du leder eller deltar i och rollen erbjuder även en stor frihet i att vara med och påverka hur arbetet kan utformas och hur man kan hitta nya vägar inom säkerhetsskyddsområdet. Så här finns goda möjligheter att bidra i utvecklingen med Sveriges säkerhet på en myndighet i framkant.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor förekommer i tjänsten.
Om dig
Vi ser att du har en relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande kompetens FMV bedömer som likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskydd inom statlig myndighet eller större organisation och besitter god kunskap om metoder för säkerhetsskyddanalys och säkerhetsskyddsplanering. Vi ser att du är van vid arbete där höga krav ställts på sekretess och säkerhetsmedvetenhet samt av att leda arbetsgrupper mot uppsatta mål. Vi ser även att du har god kunskap om författningskrav inom säkerhetsskyddsområdet. För att kunna driva arbetet i de olika projekten och delta i samverkan krävs god förmåga att kunna kommunicera väl i tal och skrift, både på svenska och på engelska samt god arbetsförmåga i Officepaketet.
Har du erfarenhet av att arbeta med normering, kontroll, tillsynsverksamhet eller tillsynsmetodik så ser vi det som starkt meriterande. Även erfarenhet från arbete inom försvarsmyndighet eller organisation inom försvarsområdet ser vi som meriterande.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är duktig på att leda andra och skapa goda relationer. Du kommunicerar väl, har ett strategiskt tänk och är van att arbeta strukturerat. För oss är integritet, lyhördhet och vilja att hjälpa andra avgörande egenskaper för att bli framgångsrik i rollen.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Juridik- och säkerhetsstaben
Du kommer att arbeta på juridik- och säkerhetsstaben som ansvarar för juridiska frågor och att hantera och utveckla myndighetens säkerhetsskydd.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 2 januari.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Elisabeth From, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson OFR/O Lars Mörrby och SEKO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel).
• Vid frågor om tjänsten ber vi dig kontakta Adam Snygg på telefon 08-782 4000 (FMV Växel) eller Sophie Karlsson på karlsson@jeffersonwells.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
• Sista ansökningsdag är 2026-01-02
