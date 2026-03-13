Projektledare inom rivning hos ML-Demo
2026-03-13
Vi rekryterar en erfaren och affärsdriven projektledare inom rivningsbranschen!
ML Demo, ett stabilt och familjeägt rivningsföretag med verksamhet i Stockholm och huvudkontor i Saltjö-Boo, söker nu en projektledare som vill vara med och leda utmanande projekt inom rivning, demontering, sanering och håltagning. Här får du korta beslutsvägar, stor frihet och möjlighet att påverka ditt arbete, samtidigt som du blir en del av en arbetsplats där säkerhet, kvalitet och trivsel står i centrum. Nu söker vi dig som bor på södra sidan, är en driven projektledare med gedigen kunskap inom rivningsbranschen.
Om ML Demo
ML Demo sysselsätter cirka 70 anställda och 40-60 underentreprenörer. Vi har en platt organisation där engagemang, trygghet och närvarande ledarskap är självklart. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och en arbetsmiljö där personalen stannar länge.Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Som projektledare inom rivning ansvarar du för att självständigt leda och driva rivningsprojekt från start till mål. Du upprättar kalkyler och räknar på rivningsarbeten, samtidigt som du utvecklar kundrelationer och aktivt bidrar till att dra in nya uppdrag. Det ingår att ta fram och lämna anbud, samt att planera resurser såsom personal, maskiner och underentreprenörer för att säkerställa effektivitet i projekten. Du ser till att varje projekt genomförs enligt tidplan och budget, och har det övergripande ansvaret för arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen. Löpande kundkontakt och uppföljning är en naturlig del av din roll, och du arbetar kontinuerligt med ekonomisk uppföljning och prognosarbete för att hålla koll på projektens ekonomi.
Majoriteten av projekten är innanför tullarna och när du inte är i projekt jobbar du från kontoret. Du har stor frihet att själv planera dina arbetsdagar och samarbetar nära med andra projektledare och arbetsledare.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten vill vi att du uppfyller följande krav:
Erfarenhet & utbildning
Erfarenhet som projektledare/platschef inom rivnings- eller byggbranschen (inom ROT)
Kunskap inom kalkylarbete, projektplanering och affärsförståelse
God kännedom om arbetsmiljöregler och säkerhetskrav
Ledarerfarenhet och tydlig kommunikationsförmåga
B-körkort
God datavana, särskilt MS Office
Mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av större entreprenader (över 5 miljoner)
Utbildningar inom Asbestutbildning, BAS-U & BAS-P
Kunskap inom miljöinventering och hantering av farligt avfall
Erfarenhet av upphandling och entreprenadjuridik (AB/ABT)
Kunskap om avfallshantering.
Personliga egenskaper
Som person är du en person som trivs med att arbeta strukturerat och har alltid ett lösningsorienterat förhållningssätt, även när det dyker upp utmaningar längs vägen. Du har ett affärsdrivet fokus och tänker på projektets kostnader - initiativtagande är en naturlig del av din vardag.
Som ledare är du tydlig och kommunikativ, vilket gör att du får med dig kunderna, teamet och skapar en god arbetsmiljö. Du tar ansvar för både projekt och människor, och ser till att allt flyter på enligt plan.
Vi erbjuder
Du erbjuds del av både bonus när det går bra och attraktiva förmåner. Under året anordnas flertalet uppskattade gemensamma aktiviteter. För att du ska känna dig trygg och säker i din nya roll erbjuds en bra introduktionsperiod där du får stöd och vägledning. Du kommer att arbeta med varierande och utmanande projekt där du har möjlighet att ta ansvar och verkligen påverka. Dessutom omfattas du av kollektivavtal, vilket ger trygga och schysta villkor.
Ansökan och rekryteringsprocess
Låter detta som en roll för dig? För denna roll har ML-Demo valt att samarbeta med Prowork Kompetens. All kontakt gällande rollen, ansökningar och frågor tar med ansvarig rekryterare. Ansök via länken och kontakta ansvarig rekryterare Sanna Vestin 073-506 68 39 för frågor eller om du önskar presentera dig själv i samband med ansökan.
Välkommen med din ansökan om du vill bli en del av ML Demo! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
ANSÖK TJÄNSTEN VIA LÄNKEN Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9797094