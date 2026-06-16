Projektledare inom Reporting & Analytics
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett viktigt initiativ inom Workforce Management där en stor tjänsteorganisation vill etablera ett nytt standardiserat upplägg för Reporting & Analytics. Målet är att skapa ett operativt beslutsstöd som hjälper första linjens chefer att snabbt förstå när åtgärder behövs och vad som bör göras utifrån gemensamma KPI:er.
Rollen är central i ett projekt som kopplar samman data från Finans, HR och WFM i Power BI och Snowflake. Rapportpaketet byggs upp i tre nivåer: översikt, åtgärd och analys. Du verkar i en miljö med flera parallella initiativ och många beroenden mellan verksamhet, IT och externa resurser, vilket ställer höga krav på struktur, samordning och tydlig kommunikation.
Du har nära dialog med styrgrupp, programledning, andra projektledare i programmet, EA-funktionen och Power BI-förvaltningen. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill leda ett datadrivet förändringsarbete med tydlig påverkan på arbetssätt, beslut och faktisk användning i verksamheten.
ArbetsuppgifterDu leder etableringen av ett standardiserat rapportpaket i Power BI och Snowflake.
Du driver gap-analys per KPI med fokus på definition, datatillgång, logik och visualisering.
Du ansvarar för kravnedbrytning och förankring med verksamheten.
Du samordnar arbetet med att etablera informationsmodell och fastställa KPI-definitioner.
Du driver utveckling och migrering av dashboards, med en iterativ leveransmodell och en initial MVP.
Du planerar och genomför strukturerad validering tillsammans med verksamheten genom workshops, användartester och pilotgrupp.
Du säkerställer att utbildningsmaterial tas fram, att utbildning genomförs och att dokumentation lämnas över till förvaltning.
Du leder avvecklingen av överflödiga dashboards och rapporter.
Du driver relevant förändringsledning inom projektets scope för att stötta införande och faktisk användning av lösningen.
KravDu har erfarenhet av att leda projekt i komplexa miljöer med flera parallella initiativ och beroenden till verksamhet, IT och externa resurser.
Du har god förståelse för Reporting & Analytics och för hur KPI:er används som operativt beslutsstöd.
Du har erfarenhet av att arbeta med Power BI.
Du har erfarenhet av arbete i miljöer där data, logik, visualisering och informationsmodell behöver samordnas.
Du är van att driva kravarbete, validering med verksamheten och förankring med flera intressenter.
Du har erfarenhet av förändringsledning kopplat till införande av nya arbetssätt och lösningar.
Du kan samverka nära med styrgrupp, programledning, arkitekturfunktion och förvaltning.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7918785-2055598". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9966010