Projektledare inom produktutveckling

Syntronic Aktiebolag / Datajobb / Linköping
2026-07-01


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Vi söker en engagerad och driven Projektledare som vill vara med och skapa framtidens lösningar tillsammans med våra kunder. Här får du möjlighet att leda spännande och utvecklande projekt inom mjukvara och/-eller hårdvara.
Vi söker dig som brinner för att bygga relationer, skapa framdrift och få team att lyckas tillsammans. Hos oss blir du en nyckelperson i projekt där teknik, samarbete och innovation står i fokus.
Som Projektledare inom produktutveckling ges du möjlighet att:

Arbeta mot kund i spännande och utmanande projekt

Se helheten och prioritera arbetet utifrån övergripande mål och strategier

Skapa och följa upp projektplaner samt projektbudgetar

Leda och fördela arbetet samt etablera en god teamkänsla bland dina projektmedlemmar

Driva igenom beslut och säkerställa framdrift i projektet

Initiera och följa upp utvecklingen av projektet samt säkra kvalitet och leverans

Samarbeta med fantastiska kollegor, kunder och underleverantörer

Växa i en framtidsbejakande organisation och utvecklas i en internationell miljö

Vi söker en Projektledare som:

Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom exempelvis elektronik, mjukvara, industriell ekonomi eller liknande

Har minst 5 års erfarenhet av projektledning, gärna inom teknikintensiva branscher

Har erfarenhet av att leda projekt inom mjukvara, hårdvara eller en kombination av båda

Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift

Vi tror på styrkan i teamwork och ser därför gärna att du arbetar tillsammans med oss på kontoret när du inte är ute hos kund.

Publiceringsdatum
2026-07-01

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är stresstålig, kommunikativ och en naturlig relationsbyggare som trivs med att ha många kontaktytor och aktiviteter igång samtidigt.
Du som projektledare hos oss är ansvarstagande, strukturerad och ödmjuk. Du har förståelse för vikten av ett välfungerande samarbete och förmågan att stötta, motivera och skapa energi i teamet. Att leverera enligt plan och förväntningar samt skapa hög kundnöjdhet är en självklarhet för dig.
Befattningen kan omfattas av krav enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser. För roller som är placerade i säkerhetsklass kan det, i förekommande fall, även innebära krav kopplade till medborgarskap.
Vi erbjuder
På Syntronic i Linköping blir du en del av ett engagerat team med en gemensam passion för CS2. Ganska ofta förverkligar vi våra idéer, som att utveckla en AI-driven motståndarbot för att ta spelupplevelsen till nästa nivå eller som när vi drog igång en lunchklubb och varje månad testar nya restauranger i området och recenserar dem enligt ett nästan löjligt avancerat betygssystem. Fredagar är såklart heliga och innebär fredagsfika, där vi samlas på kontoret för att dela veckans upplevelser, idéer och glädje, för att stärka teamkänslan.

Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 3/8. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Under sommar och semestertider kan även återkoppling på din ansökan dra ut på tiden mer än vanligt.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post.
Vi kan använda AI och automatiserade verktyg som stöd i vår rekryteringsprocess. Alla beslut om urval och anställning fattas alltid av människor.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7805427-2080874".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Syntronic Aktiebolag (org.nr 556247-3305), https://jobsemea.syntronic.com
Teknikringen 9 (visa karta)
583 30  LINKÖPING

Arbetsplats
Syntronic

Jobbnummer
9987876

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