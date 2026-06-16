Projektledare inom produktutveckling
Afry AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.Publiceringsdatum2026-06-16Beskrivning av jobbet
Vi söker nu hängivna projektledare inom produktutveckling (R&D). Inom vår sektion Project Management inom enheten Product Development kommer du att arbeta med utveckling av högteknologiska och intelligenta produkter för framtidens hållbara värld. Uppdragen spänner över flera olika branscher, såsom konsumentprodukter, telekom, fordon, medicinteknik och industriell teknik.
Som Projektledare Produktutveckling ansvarar du för att projektet levereras enligt plan, du har ansvar för att organisera och leda planeringssessioner, budgetuppföljning och allt som ingår i för att driva och leverera projektet och produkten enligt eller över förväntan.
Du coachar och stöttar även dina projektmedlemmar och strävar efter en lärande atmosfär i teamet. Du trivs i och är van vid att leda team i en utvecklingsmiljö.
I denna roll har du kontakt med många olika personer i verksamheten, därför är det av stor vikt att du är en duktig kommunikatör som har förmåga att förklara det komplexa på ett enkelt sätt. Vidare är du även van vid krav och behovs-hantering och har förmåga att sammanställa dessa till konkreta och realistiska mål.
Som Projektledare Produktutveckling hos oss på AFRY blir du en del av ett fantastiskt och otroligt kompetent gäng kollegor som tillsammans arbetar för att skapa innovativa och hållbara lösningar tillsammans med våra kunder.Kvalifikationer
Våra värdeord Brave, Devoted & Teamplayers kännetecknar hur vi ser på oss själva. Du kommer trivas hos oss om du är en prestigelös person med fokus på långsiktighet och kvalitet. Du ser lösningar där andra ser problem vilket innebär att du även har god analytisk-och problemlösande förmåga.
Du har erfarenhet från en liknande roll och vill utvecklas i rollen eller jobbat med utveckling av produkter inom Mjukvara, Elektronik eller Mekanik ett antal år och nu vill ta klivet upp till Projektledare, alternativt är dy redan projektldeare. Eftersom vi arbetar mot många internationella kunder krävs det även att du kommunicerar obehindrat såväl muntligt som skriftligt på svenska och engelska.
Vidare ser vi även att du har/är:
Bosatt i Sverige
Organisera/leda möten och andra aktiviteter samt stötta ditt team.
Kommunicera med andra delar av verksamheten kring teamets framgång och progress.
Det är även meriterande om du är/har:
Certifierad Projektledare(PMI, IPMA eller Prince2 t.ex.).
Erfarenhet av agilt arbete
Relevant utbildning inom området
Ytterligare information
Uppdraget är med stor sannolikhet säkerhetsklassat, vilket innebär att du kan komma att omfattas av en säkerhetsprövning.
Låter det intressant? Tveka inte att höra av dig – vi ser fram emot att få veta mer om dig!
Plats: Stockholm, Sverige
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid
Placering: Stockholm
Lön: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Heltid
Kontaktperson för frågor:
Maja Lindqvist
Recruitment Partnermaja.lindqvist@afry.com
(mailto:maja.lindqvist@afry.com
)
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 STOCKHOLM Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9966502