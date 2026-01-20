Projektledare inom produktutveckling
Är du trött på bilköer? Vill du kunna cykla till jobbet? Är du från Dalarna och skulle vilja bo närmare dina rötter och din familj? Eller uppskattar du närhet till vidsträckt vildmark och en riktig vinter med fantastisk skidåkning? Kanske är du redan bosatt i Dalarna och inte har några planer på att ge dig av? Vi vill gärna komma i kontakt med dig som vill bli en del av produktionssektionen i Borlänge!
Produktutvecklingssektionen i Borlänge består av ett tvärvetenskapligt team av mekanikdesigners, elektronikutvecklare, projektledare och mätingenjörer. Vi hjälper våra kunder att utveckla morgondagens produkter och söker just nu en Projektledare för att driva tekniska projekt. Vi servar företag i regionen med produktutvecklingskompetens och projekten kan till exempel röra utvecklingen av produkter för elkraftindustrin, konsumentprodukter, mättekniska produkter eller mekaniska konstruktioner.
Du kommer att arbeta med intressanta teknikprojekt där du får helhetsansvar för planering, budget, resurssäkring i projektet, styrgruppspresentationer och projektleverans hos våra kunder. Du kommer att få möjlighet att arbeta med olika typer av projekt från konceptstudie, förstudie, industrialiseringsprojekt, investeringsprojekt till leverans av färdig produkt. Kvalifikationer
Vem är du?
Som person är du ambitiös, gillar att leda team mot gemensamma mål och är kommunikativ. Du gillar att anta nya utmaningar, har lätt för att knyta kontakter med nya människor och vet hur du ska agera för att få med dig teamet.
För att lyckas i rollen ska du ha arbetat som projektledare i några år och ha ett intresse för teknik. Har du arbetat med agila metoder/processer och/eller är certifierad inom projektledning så är det meriterande men inget krav
Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska i så väl tal som skrift och B-körkort är önskvärt eftersom resor till kunder runt om i regionen förekommer, framförallt Borlänge/Ludvika.
Ytterligare information
Hos oss får du möjlighet att ta del av:
29 dagars semester samt ledigt dagen före julafton
Individuell kompetensutvecklingsplan inom ditt spetsområde
Konkurrenskraftiga förmåner gällande pension, friskvård och föräldraledighet reglerade i vårt kollektivavtal
Företagsrabatter med externa partners genom vår förmånsportal: Benify
Friskvårdsbidrag på 4500 sek/år
Ett enormt nätverk av tekniska experter
Har du frågor gällande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Maria Leylund, Rekryteringspartner (maria.leylund@afry.com
)
Sista ansökningsdag är den 8 februari (det går dock bra att skicka in din ansökan tidigare då vi går igenom ansökningar löpande).
Varmt välkommen med din ansökan!
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
