Projektledare inom Produktionsteknik Saab
Experis AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2025-12-23
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Karlskrona
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Vi söker nu projektledare med erfarenhet av investeringar i produktionsanläggningar och utrustning för fartygsproduktion, med särskilt fokus på plåtproduktion såsom svetsning, skärning, plåtformning, bearbetning och ytbehandling
I rollen ansvarar du för att leda och samordna investeringsprojekt från start till mål. Det innebär att du planerar och följer upp tidplaner och budget, hanterar upphandlingar och säkerställer implementering av nya produktionsförmågor och anläggningar. Du kommer att arbeta nära erfarna produktionstekniker och inköpare som definierar behov, tar fram kravspecifikationer och driver driftsättning av utrustning. I projektgruppen ingår även controllers som stödjer ekonomisk uppföljning. Fastighetsrelaterade investeringar hanteras av vår Property-organisation.
Dina huvudsakliga uppgifter omfattar att leda och följa upp investeringar mot tidplan och budget, fördela arbetsuppgifter inom projektgruppen, samordna investeringsunderlag för godkännande samt planera och driva implementering och driftsättning.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av större eller medelstora investeringsprojekt, gärna inom tillverkande industri. Har du dessutom arbetat med produktionstekniska frågor är det meriterande. Du är social, trivs i team och har förmåga att bygga starka samarbeten. Som person är du självgående, målfokuserad och lösningsorienterad med ett stort tekniskt intresse. Du arbetar strukturerat och har ordning och reda. Erfarenhet av affärssystem som Aveva ERM och Hansa är ett plus.
Detta uppdrag kräver att du genomgår en säkerhetsprövning som kräver svenskt medborgarskap.
Du har säkert fler erbjudanden att ta ställning till, varför ska du välja Jefferson Wells Engineering?
Med lokalt kontor och lokala uppdrag i Blekinge är Jefferson Wells Engineering en del av Manpower Group som är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt.
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension, fina förmåner och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på uppdrag hos vår kund. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag, läkarbesök på arbetstid och trevliga sammankomster. Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Sök tjänsten idag!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Konsultchef Jonathan Sundh på 0455-302782 eller e-post jonathan.sundh@manpower.se
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen. Vi kan komma att tillsätta uppdrag redan innan ansökningstiden passerat, så skicka in din ansökan idag! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "c2a3f841-9dd7-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Engineering Kontakt
Jonathan Sundh Jonathan.Sundh@manpower.se 0455302782 Jobbnummer
9663428