Projektledare inom produktionsteknik
2025-12-30
Har du en god bakgrund inom produktionsteknik och vill ta din kunskap vidare? Är du en person som vill leda, driva, utveckla och samarbeta tvärfunktionellt inom högteknologiskt område? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vem du är:
Teknologiskt intresserad, driven och framåt. Positiv, lugn och kommunikation. Tålmodig, med mycket bra samarbetsförmåga. En vilja att förändra och förbättra, leda och utveckla. Uppskattningsvis har du många års erfarenhet av projektledande roll inom till exempel industri och gärna med någon form av ingenjörsutbildning i bagaget (kan vägas upp av lång yrkeserfarenhet).
Nyfiken som du är läser du vidare annonsen.
Vad du har för erfarenhet / kvalifikationer:
Du har flera års relevant arbetslivserfarenhet, gärna av liknande ledande roller och inom tex produktion, process- eller industrimiljö, gärna av produktionsnära konstruktion.
Eftergymnasial utbildning inom ingenjörsområde (t.ex. maskin, produktionsteknik, industriell ekonomi eller motsvarande) eller relevant erfarenhet.
Flera års erfarenhet av projektledning inom produktion, process- eller industrimiljö; erfarenhet av produktionsnära konstruktion är meriterande.
God förståelse för produktionsprocesser, verktyg och kvalitetssystem. Erfarenhet av leverantörskontakter och internationellt samarbete är meriterande.
Erfarenhet av arbetsmetoder som riskanalys, grundorsaksanalys (RCA) och statistisk uppföljning är starkt meriterande.
Goda kunskaper i projektverktyg och standarder samt vana vid att arbeta med CAD- eller teknisk dokumentation är en fördel.
Vad du erbjuds:
Ett spännande arbete på en högteknologisk arbetsplats. Chans att både själv utvecklas- och att få bidra till fortsatt utveckling. Utveckling, tvärfunktionellt samarbete, komplex teknologi hos en mycket uppskattad kund.
När:
Enligt överenskommelse med din situation / nuvarande uppsägningstid, gärna under våren.
Viss möjlighet till distansarbete, ca 3 dgr / vecka på plats. Du bör bo i närheten då kunden ser fördelar med det.
Körkort krävs.
Eftersom att du är driven och öppen för förändring och utveckling, skickar du in din ansökan. Varmt välkommen med den :)
Har du frågor? Eller är nyfiken på tjänsten? Kontakta mig gärna!
Kontakta ansvarig rekryteringskonsult:
Karin Signell Engelholmkarin@ettnyttkapitel.se
