Projektledare inom offentlig digitalisering
Avaron AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-06-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i större verksamhetsdrivna IT- och digitaliseringsinitiativ i kommunal verksamhet, där målet är att öka förändringstakten, stärka servicen till invånare och förbättra medarbetares vardag. Här möter du en komplex miljö med många intressenter, höga krav på genomförbarhet och ett tydligt behov av att utmana både arbetssätt och marknad.
Rollen rör sig mellan strategi och genomförande. I vissa lägen leder du arbetet framåt, i andra stöttar och coachar du verksamheten i viktiga vägval. Du bidrar med struktur, helhetsperspektiv och arkitekturförståelse i projekt där flera beroenden behöver hanteras samtidigt. Arbetet berör bland annat förändringsresor inom socialtjänst samt utvecklingen av en integrationsmiljö där SaaS-tjänster, nationella tjänster och internt driftade lösningar ska samspela säkert och effektivt. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka komplex digitalisering med tydlig samhällsnytta.
ArbetsuppgifterDu leder verksamhetsdrivna IT- och digitaliseringsprojekt från behovsbild och inriktning till genomförande.
Du håller ihop verksamhetsbehov, krav, leverantörsdialog, styrning, beslutsunderlag och genomförbarhet inom offentlig sektor och LOU.
Du stöttar ledande funktioner i strategiska vägval och hjälper verksamheten att omsätta beslut till praktiskt genomförbara planer.
Du driver arbete inom systemintegration och bidrar med arkitekturperspektiv för att skapa struktur och förstå helheten.
Du samordnar insatser kopplade till anskaffning, leveransmodell, förvaltning och leverantörssamarbete i en mer modulariserad systemflora.
Du växlar mellan en coachande och ledande roll beroende på projektens fas, mognad och behov.
KravMinst 5 års erfarenhet av offentlig upphandling och upphandlingsnära arbete inom IT och digitalisering, inklusive förmåga att hålla ihop verksamhetsbehov, krav, leverantörsdialog, styrning, beslutsunderlag och genomförbarhet inom ramen för offentlig sektor och LOU.
Minst 5 års erfarenhet av projektledning i komplex offentlig digitalisering.
Minst 5 års erfarenhet av att stödja ledande funktioner i strategiska vägval.
Minst 5 års erfarenhet av projektledning och arkitektur inom systemintegrationsområdet.
MeriterandeMinst 5 års erfarenhet av utvecklings- och förvaltningsramverk inom IT.
Minst 5 års erfarenhet av leverantörsstyrning och service delivery management.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7979785-2073958". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
SJ Lounge Malmö (visa karta
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211 20 MALMÖ Jobbnummer
9981882