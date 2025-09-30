Projektledare inom Mjukvaruutveckling
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Har du dessutom ett genuint tekniskt intresse och erfarenhet av mjukvaruutveckling, drivs av att leda andra och vill vara med och forma framtidens radarsystem?
Som projektledare hos oss kommer du att leda utvecklingen av komplexa delsystem med fokus på mjukvaruutveckling.
Din roll
Du ansvarar för att driva projekt från start till mål genom att:
Arbeta målinriktat genom att sätta tydliga mål för projektet och säkerställa att dessa följs upp kontinuerligt, vilket skapar en klar riktning och struktur i arbetet.
Du är en drivande kraft i teamet och motiverar dem du samarbetar med. Genom att engagera dig aktivt och undanröja hinder skapar du energi och framåtrörelse i projektet, och du tvekar inte att själv bidra där det behövs.
Dessutom är du skicklig på att skapa effektiva samarbeten genom att koordinera insatser mellan olika team och funktioner, exempelvis konstruktion, produktion och inköp, vilket säkerställer ett smidigt och framgångsrikt genomförande.
Vi tror att du som söker har en nyfiken grundinställning och drivs av tekniska utmaningar.
Du är bra på att arbeta nära de olika gränssnitten där du har förmågan att växla mellan ett övergripande perspektiv och fokus på detaljer.
Vi söker dig som har:
Ett stort intresse för både ledarskap och teknisk utveckling, vilket speglas i din dokumenterade erfarenhet av projektledning samt arbete inom mjukvaru- och produktutveckling. Du har en god förmåga att snabbt sätta dig in i och förstå komplexa sammanhang, och har dessutom rutin från att arbeta med integrationsplaneringar.
Dina mycket goda kommunikations- och samarbetsförmågor kommer väl till användning i såväl svenska som engelska sammanhang. Du har en stark och beprövad förmåga att bygga relationer och skapa effektiva samarbeten, både inom teamet och mellan olika avdelningar.
Tidigare erfarenhet från liknande produktområden ser du som en tillgång och något som ytterligare stärker din profil.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Ersättning
