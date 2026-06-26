Projektledare inom Mechanical Design
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskiningenjörsjobb i Örnsköldsvik
2026-06-26
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Vill du vara projektledare, Mechanical Subsystems Manager, inom Mechanical Design i ett företag som fokuserar på att skapa framtidens militära fordonssystem? Då borde du söka till oss!
Din framtida utmaning
Vi söker nu en passionerad och driven projektledare till Mechanical Design, som vill vara med och leda spännande och komplexa projekt. I denna roll kommer du att arbeta i ett engagerat projektteam och leda projekt från start till mål, antingen genom Team Leader eller direkt mot konstruktörer, med teamstorlekar mellan 10 och 70 personer.
Du kommer att spela en central roll i att koordinera och samarbeta tvärfunktionellt både internt, mellan olika avdelningar, och med externa partners för att säkerställa att projektet når sina mål. Ditt ansvar omfattar även att planera och följa upp arbetet noggrant samt hantera projektbudgetar för att hålla projektet på rätt spår.
Som en del av vår enhet för projektledning inom Mechanical Subsystem Management, som består av cirka 20 engagerade medarbetare, får du möjlighet att påverka och utvecklas i en dynamisk och samarbetsorienterad miljö.
Den du är
Vi söker dig som har erfarenhet av projektledning eller annan ledande roll och som trivs med att ta ansvar och driva framgångsrika projekt. Du har en stark förmåga att planera, koordinera och kommunicera effektivt. Du är resultatorienterad och har en positiv inställning till problemlösning samt ett starkt driv för att nå uppsatta mål. Det är viktigt att du kan kommunicera flytande på svenska och engelska.
Om detta låter intressant för dig, skicka in din ansökan till oss - vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har över 100 000 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/svPubliceringsdatum2026-06-26Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef Jan-Olov Edström, jan-olov.edstrom@baesystems.se
, alternativt ansvarig rekryterare Annelie Öfverdahl-Nyberg, annelie.ofverdahl-nyberg@baesystems.se
.
Vi har begränsad tillgänglighet under semesterperioden (V 28 – V 31) och återupptar rekryteringsprocessen när vi är tillbaka 3 augusti.
Tjänstenär en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetsprövning och drogtest.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Östermalmsgatan 87 D (visa karta
)
114 59 STOCKHOLM Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Jörgen Ottosson, Akademikerföreningen 0660-80838 Jobbnummer
9979949