Har du erfarenhet av mark- och anläggningsprojekt och är redo för nästa steg i karriären? Vill du arbeta med spännande uppdrag i en flexibel organisation där du får stort ansvar och möjlighet att påverka? Professionals Nord söker nu en projektledare inom mark till Akori. Här får du en varierad vardag där du leder markprojekt tillsammans med erkända aktörer inom samhällsbyggnad. Läs mer och ansök redan idag - urval sker löpande.
Information om tjänsten
Akori är ett fristående konsultbolag med omfattande erfarenhet inom bygg- och infrastruktursektorn. Genom sin smidiga organisation kan Akori snabbt anpassa sig efter nya projekt och kundbehov. Bolaget är engagerat i att bidra till hållbar samhällsutveckling och värderar engagemang, kunskap och starka samarbeten.
I rollen som projektledare inom mark leder du investerings- och entreprenadprojekt inom mark och anläggning, från planering till genomförande och uppföljning. Du ansvarar för att projektet drivs framåt med fokus på kvalitet, kostnad och tid - ofta i nära samarbete med både beställare, entreprenörer och konsulter.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker via Professionals Nord och att du blir anställd direkt hos Akori. Vid frågor, kontakta hanna.degerhall@pn.se
Du erbjuds
En konkurrenskraftig lön och bonussystem
En flexibel organisation med korta beslutsvägar och stor frihet
Möjligheten att arbeta med varierande projekt i en roll med mycket ansvar
En arbetsplats där din trivsel och utveckling är i fokus
Som projektledare inom mark ansvarar du för att leda och driva projekt i mål. Vanliga arbetsuppgifter inkluderar:
Planering, samordning och uppföljning av mark- och anläggningsprojekt
Leda projekt från tidiga skeden till färdigställande
Ansvara för budget, tidplan och resursplanering
Samverka med interna och externa aktörer för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande
Identifiera risker och arbeta lösningsorienterat
Vi söker dig som
Har några års erfarenhet av markprojekt, exempelvis i rollen som arbetsledare, platschef eller motsvarande
Har god teknisk förståelse och vana av att driva entreprenadprojekt
Innehar B-körkort
Talar och skriver svenska obehindrat
Det är meriterande om du har erfarenhet av större infrastrukturprojekt
Vi tror att du är en strukturerad och självgående person med en naturlig förmåga att leda och kommunicera. Du trivs i en ansvarstagande roll där du får driva projekt framåt och fatta beslut, samtidigt som du bygger starka relationer med både team och kunder.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Rekrytering
PLACERING: Boden (eller annan ort efter överenskommelse)
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Hanna Degerhäll
