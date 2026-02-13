Projektledare inom mark och anläggning
2026-02-13
Vill du leda samhällsbyggnadsprojekt som verkligen syns och påverkar stadens utveckling? Hos oss får du chansen att vara med och bygga framtidens Linköping - en stad i stark tillväxt där du får stort ansvar, varierande projekt och möjlighet att både bredda och fördjupa din kompetens.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Hos oss får du leda utbyggnaden av allmän platsmark i takt med Linköpings växande behov av nya bostäder, verksamhetsområden och hållbara investeringar. Projekten är tekniskt och ekonomiskt komplexa med varierande storlek och innehåll - från nya stadsdelar, gator och parker till ombyggnader av befintliga stadsmiljöer.
Du ansvarar för hela processen och arbetar med allt från förprojektering till upphandling, genomförande och överlämning. Det innebär ansvar för uppföljning av tid, ekonomi och kvalitet, vilket innefattar att planera och samordna resurser, handla upp konsulter och entreprenörer, och säkerställa att projektets mål nås. Arbetet sker i nära samverkan med kollegor och externa aktörer. Du kommer även bidra i arbetet med tekniska lösningar och kalkyler i tidiga planeringsskeden samt delta i utveckling av våra arbetssätt.
Det här är en tjänst för dig som vill ha ett brett ansvar, trivs med att leda komplexa projekt och vill bidra till att bygga ett hållbart och attraktivt Linköping.
Din arbetsplats
Enheten Investeringsprojekt inom staben för Ekonomi och styrning har som uppgift att projektleda utbyggnad av allmän plats och mark i Linköpings kommun, enligt fastställda planer för kommunens utbyggnad av nya bostads- och verksamhetsområden samt investeringar. Projekt- och utredningsuppdrag kommer i första hand från förvaltningens mark- och exploateringsverksamhet samt stadsmiljöverksamhet.
Hos oss blir du en del av en engagerad och kunnig grupp med elva projektledarkollegor. Till vår enhet finns det även kopplat en geotekniker och en controller som stöd. Utöver en rolig tjänst och bra kollegor erbjuder vi också en flexibel arbetsmiljö med fokus på utveckling, samarbete och en sund balans mellan arbete och privatliv.
Du som söker
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom samhällsbyggnad med inriktning mot väg- och vatten alternativt liknande relevant arbetslivserfarenhet inom området. Utbildning inom byggarbetsmiljösamordning (Bas-P, Bas-U) är meriterande. Du har god kunskap och erfarenhet av AMA Anläggning och MER, samt entreprenadjuridik och branschens regelverk, såsom AB 04, ABT 06 och AMA AF.
Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning, KMA (kvalitet, miljö, arbetsmiljö), teknik och installation samt juridik och ekonomi kopplade till mark- och anläggningsprojekt. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete i roller som byggledare eller projekteringsledare. Du har vana vid att leda möten och hantera kontraktsfrågor, underrättelser och ÄTA. Du har grundläggande kunskaper i geoteknik samt erfarenhet av VA-lösningar och sanering av förorenad mark.
Du är en engagerad och driven person som tar ansvar för dina projekt och ser till att de genomförs med hög kvalitet, inom rätt tid och budget. Du arbetar strukturerat, har lätt att sätta dig in i komplexa frågor och tar egna initiativ för att driva arbetet framåt. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga där du trivs i samverkan med andra, lyssnar in olika perspektiv och skapar engagemang i projektgruppen. Ditt sätt att kommunicera är en framgångsfaktor för att skapa såväl framdrift som delaktighet. För dig är det en självklarhet att dela med dig av kunskap och du uppskattar en vardag där ni lär er av varandra. Du visar stort engagemang, positiv inställning och bidrar till teamets goda samarbete.
I denna rekrytering använder vi oss av personlighet- och problemlösningstester som en del i vår bedömning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi vill ha din ansökan senast den 8 mars. Vi kommer att behandla samtliga ansökningar efter sista ansökningsdag.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Efter överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16699
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
