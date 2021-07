Projektledare inom mark och anläggning - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Byggjobb i Luleå

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Byggjobb / Luleå2021-07-05Är du en erfaren projektledare inom mark och anläggning som vill arbeta med hela byggprocessen, från planering till byggande och överlämnande ? Drivs du av viljan att förbättra komplexa utmaningar på nya sätt? Då har vi tjänsten för dig!Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad inför stor utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider. Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med närmare 6900 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens 78 000 invånare. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vill du också spela roll?Vi söker nu två projektledare inom mark och anläggning till Sektion Investering. Vi är ett glatt gäng som trivs tillsammans och vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team.Som projektledare på investering ges du möjlighet att arbeta med hela byggprocessen, från planering till byggande och överlämnande. Du ansvarar för att genomföra projekt utifrån beslutad omfattning och inom beslutade tids- och kostnadsramar. Du har ekonomiskt ansvar för projektens genomförande och följer kontinuerligt upp verksamheten mot uppsatta mål. Det innebär att du fattar beslut om åtgärder inom projektets ramar samt ansvarar för att krav uppfylls enligt de regelverk som reglerar våra projekt. I våra projekt samarbetar du med interna specialister, externa konsulter och entreprenörer. I rollen som projektledare ingår även arbete som teknisk sakkunnig inom området samt arbete med upphandlingar av projekterande konsulter, entreprenörer och leverantörer.Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med självständighet och eget ansvar, både via dina egna arbetsuppgifter och genom samarbeten med övriga projektledare.2021-07-05Vi söker dig som har teknisk utbildning på universitets/högskolenivå eller annan utbildning med erfarenhet som bedöms som likvärdig. Du har minst fem års erfarenhet av projektledning och gärna några års erfarenhet från liknade arbeten, exempelvis entreprenad, beställare och/eller konsultbranschen inom området mark och anläggning. Vi ser gärna att du har goda kunskaper i LOU, AB/ABT/ABK samt entreprenadjuridik. Erfarenhet av upphandling inom entreprenader, långsiktig planering, styrning och byggnadsunderhåll är meriterande.Som person är du engagerad, ansvarstagande, initiativtagande och har en god samarbetsförmåga. Du har förmåga att driva frågor både självständigt och i samarbete med andra. Du är öppen för att lära nytt och drivs av viljan att förbättra samt skapa goda och komplexa utmaningar på nya sätt och lösningar. En viktig del i arbetet är dialog och samråd med berörda intressenter, därför ser vi att du har en god kommunikationsförmåga i svenska såväl skrift som tal.Denna rekryteringsprocess hanteras av StudentConsulting och Luleå kommuns önskan är därför att alla eventuella frågor går direkt till ansvarig rekryterare på StudentConsulting, Louise Lundbäck. Du når Louise via mail på louise.lundback@studentconsulting.com . Välkommen med din ansökan!Mikael KarlbergLedarna0920-45 61 79Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-08Studentconsulting Sweden AB (Publ)5845798