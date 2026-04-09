Projektledare inom mark & anläggning
2026-04-09
Om jobbet

Publiceringsdatum 2026-04-09

Om företaget
Gustav R. Johansson Entreprenad AB är ett mark- och anläggningsföretag med bas i Ljungby. Vi arbetar mot både privat och offentlig sektor, främst i Kronobergs län.
Vi är cirka 30 medarbetare och omsätter runt 70 miljoner - och vi växer. Nu söker vi en projektledare som vill ta ansvar och driva våra projekt framåt.
Om rollen
Som projektledare har du helhetsansvar för dina projekt - från planering till genomförande. Du driver flera projekt parallellt, från mindre jobb till entreprenader upp mot 30 miljoner.
Du arbetar självständigt, men med stöd från ett engagerat team.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kalkylering och anbudsarbeten
Ansvara för inköp och förhandlingar
Planera och styra produktionen tillsammans med anläggare och maskinister
Följa upp ekonomi & resultat
Säkerställa att lagar, krav och avtal följs
Leda och motivera ditt team
Hantera besiktningar och dokumentation
Vem vi söker
Du är:
Strukturerad och har koll på både detaljer och helhet
Trygg i ansvar för ekonomi, tid och kvalitet
Lösningsorienterad och handlingskraftig
Bra på att samarbeta och bygga relationer
Och du har:
Erfarenhet av projektledning inom mark/anläggning (eller liknande)
Ingenjörsbakgrund eller motsvarande erfarenhet som kompenserar för utbildning
B-körkort
Svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftiga villkor som matchar din kompetens och erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: anders.johansson@grjab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gustav R. Johansson Entreprenad AB
(org.nr 556658-9197)
Fabriksgatan 19 (visa karta
)
341 31 LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gustav R Johansson Entreprenad AB Jobbnummer
9845797