Projektledare inom målmateriel, Saab Training & Simulation
2026-02-12
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som projektledare är du ansvarig för ett eller flera kontrakt och du får en viktig roll där du driver projekt som levererar värde till våra kunder. Produkterna som levereras är olika typer av träningssystem och simulatorer och deras kringutrustning. En del av de projekt du hanterar är system och mål för skarpskjutningsträning. Denna typ av projekt inkluderar att definiera skjutbanans beskaffenhet i form av skyddsvallar, markarbeten för rälsbundna mål, installation och systemacceptanstester hos kunden.
Du kommer att arbeta tillsammans med Operations för att bryta ner kravställningar, implementera de anpassningar som krävs för respektive kontrakt, ansvara för test och verifiering hos kund och sedan slutligen genomföra leveransen. Du har ett starkt driv och självförtroende vilket gör att du kan arbeta både på egen hand och i team. Du får också möjlighet att påverka både hur vi arbetar idag och hur vi kan bli ännu bättre.
Resor förväntas i denna roll. Resornas längd och frekvens beror på kontrakt och kund.
Vi söker dig som trivs i en ledande roll och som har lätt för att skapa många kontaktytor både inom och utanför organisationen. Du är en kommunikativ person som tar egna initiativ samtidigt som du uppskattar värdet av ett samarbetsinriktat team där man lyfter varandra och sätter välmående i fokus. Du har ett genuint intresse för att leda människor, är skicklig på att bygga starka team och har förmågan att driva arbetet med tydlig struktur och ordning.
Vidare har du ett starkt affärsintresse, ett strategiskt tänkande och arbetar proaktivt för att få en god överblick över verksamheten. Du balanserar ett analytiskt perspektiv med stark planeringsförmåga och söker självständigt den information du behöver för att driva arbetet framåt.
För att trivas och lyckas i rollen har du:
* Teknisk utbildning på högskolenivå
* Dokumenterad projektledningsförmåga
* Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har projektledarcertifiering samt har erfarenhet av att arbeta internationellt. Våra kunder har ofta formella krav med anseende på dokumentation och därför tror vi att du har erfarenhet av det sedan tidigare.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Du kommer att vara en del av avdelningen Programs på vårt huvudkontor i Huskvarna, Sverige. Programs består av cirka 30 anställda och har det övergripande ansvaret för T&S globala projektportfölj ut mot marknaden. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
