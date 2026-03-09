Projektledare inom Life Science till Sigma
Academic Work Sweden AB / Kemiingenjörsjobb / Stockholm Visa alla kemiingenjörsjobb i Stockholm
2026-03-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du ta ansvar för spännande tekniska projekt och utvecklas som projektledare i en dynamisk miljö? Trivs du i roller där du får kombinera struktur, engagemang och teamarbete med kundfokus? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig. Sigma Industry Smart söker nu en projektledare som vill växa tillsammans med företaget. Välkommen med din ansökan - urval sker löpande!Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Sigma Industry Smart är en del av Sigma Industry East North Group, ett bolag som arbetar med teknik- och ingenjörstjänster mot några av Sveriges mest reglerade och samhällskritiska industrier. Deras uppdrag präglas av höga kvalitetskrav, avancerade tekniska miljöer och nära samarbete med kundernas interna organisationer.
Som projektledare hos Sigma får du leda tekniska projekt av varierande komplexitet, säkerställa framdrift och kvalitet, och skapa engagemang i både team och hos kunder. Du blir en del av ett nätverk av projektledare där erfarenhetsutbyte och kontinuerligt lärande uppmuntras.
Hos Sigma får du möjlighet att arbeta med flera olika kunder och uppdrag, vilket ger dig både variation, nya erfarenheter och möjlighet att bredda ditt nätverk.
Du erbjuds
En organisation som satsar på kompetensutveckling genom utbildningar, mentorskap och erfarenhetsutbyte
En varierad vardag där du får arbeta i olika projekt, branscher och team
En kultur som kombinerar professionalism med en varm och öppen atmosfär
Ett modernt kontor i Marievik, Liljeholmen med utsikt över vattnet
Möjlighet att bli del av ett bolag som rankats bland Sveriges bästa arbetsgivareDina arbetsuppgifter
Leda och driva tekniska projekt från start till slut, med fokus på framdrift, kvalitet och resultat
Skapa struktur och engagemang i teamet samt säkerställa att projektmål nås
Samarbeta med tvärfunktionella team och bygga starka relationer med kunder och kollegor
Planera, följa upp och rapportera projektets framsteg och resultat
Coachning och stöd till kollegor vid behov, särskilt i komplexa projekt
Vi söker dig som
Har en Ingenjörsutbildning (BSc, MSc eller Civilingenjör) eller motsvarande
Har minst tre års erfarenhet av projektledning inom produktion/tillverkningsindustri
Har erfarenhet av validering, kvalificering eller processteknik
Förmåga att tänka innovativt och hitta lösningar utanför boxen
Driv, nyfikenhet och en vilja att utvecklas kontinuerligt
Talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska
Det är meriterande om du har arbetat med:
GMP, GAMP5 eller ISO13485
Automations- och tekniska projekt
Valideringsledning
Certifiering inom projektledning
Datoriserade system
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Kommunikativ, lyhörd och trygg i din ledarroll
Proaktiv, prestigelös och samarbetsorienterad
Engagerad och motiverande - du vet hur man får team och kunder att nå gemensamma mål
Trygg i kundkontakt och van att hantera både människor och projekt i parallella spår
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JUKSRG". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Jobbnummer
9785210