Projektledare inom Life Science - produktion

Vill du leda tekniska projekt som påverkar produktion på riktigt - inte bara på papper? Nu söker vi flera projektledare till ett växande team inom Life Science, där du får arbeta nära läkemedelsproduktion i en miljö där kvalitet, teknik och samarbete är avgörande varje dag. Det här är en långsiktig satsning där ett nytt projektledarteam byggs upp under kommande år.
Om jobbet
I den här rollen är uppdragen i huvudsak förlagda till Södertälje, i nära samarbete med produktion hos kund, samt tillsammans med kollegor i Stockholm och Uppsala.
Som projektledare arbetar du i projekt som sker direkt mot produktion inom läkemedel och annan reglerad industri. Projekten varierar i storlek och fas beroende på din erfarenhet - från mindre delprojekt till större satsningar med team- och budgetansvar.
Du driver tekniknära projekt där lösningarna ska fungera i verklig driftmiljö.
Exempel på ansvar:
Leda projekt inom produktionsteknik, automation och industriell IT
Planera, driva och följa upp projekt i olika faser och omfattning
Ansvara för projekt kopplade till produktionsutveckling, förbättringar och tekniska förändringar
Driva förbättringsarbete och LEAN-initiativ
Arbeta nära produktion, specialister och andra funktioner i tvärfunktionella team
Skallkrav
Ingenjörsutbildning inom relevant tekniskt område
Flytande svenska i tal och skrift
God engelska i tal och skrift
Minst ca 2-3 års erfarenhet inom Life Science, Medtech eller annan reglerad verksamhet, exempelvis som projektingenjör, projektledare eller i annan roll där du haft ansvar i tekniska projekt
Erfarenhet från arbete i miljö där GMP eller liknande regulatoriska krav är centrala
Meriterande
Certifiering inom projektledning (PMP, IPMA, CAPM eller liknande)
Erfarenhet av automationsprojekt eller projekt inom industriell IT / datoriserade system
Erfarenhet av arbete nära produktion i läkemedelsindustri
Vem du är
Du är en person som får saker att hända. När något är oklart väntar du inte på perfekta instruktioner, utan tar reda på vad som behövs och driver arbetet framåt. Du trivs i miljöer med många kontaktytor och har lätt för att prata med allt från operatörer i produktion till specialister och chefer.
Samtidigt har du förmågan att skapa struktur där det behövs. Du kan prioritera, hålla ihop flera delar samtidigt och se till att projektet inte tappar riktning även när tempot är högt och förutsättningarna förändras.
Du kanske inte har haft titeln projektledare i hur många år som helst - men du är van att ta ansvar, ta initiativ och kliva fram när det behövs.
Om vår kund
Vår kund är ett tekniskt konsultbolag inom industriteknik med uppdrag inom läkemedels- och tillverkningsindustrin. De arbetar bland annat med:
Produktionsteknik
El & automation
Industriell IT
Kvalitetssäkring, QA/QC och validering
Projektledning för produktionsrelaterade utvecklingsprojekt
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med kompetensbaserad rekrytering och matchar kandidater med långsiktiga uppdrag. I denna process är det vi som ansvarar för rekryteringen, och tjänsten inleds med anställning via Framtiden med goda möjligheter till övergång till kundföretaget.Publiceringsdatum2026-02-03Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Mån-fre, ca 08.00-17.00
Placering: Cirka 3-4 dagar/vecka hos kund i Södertälje
Vill du vara med och bygga något nytt - och samtidigt jobba nära teknik och produktion i Life Science? Då vill vi höra från dig! Så ansöker du
