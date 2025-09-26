Projektledare inom IT till Siemens Energy
2025-09-26
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik. Arbetsuppgifter
Siemens Energy söker en strukturerad och driven projektledare som ska leda implementeringen av ett produktionsnära IT-system (MES) i verkstaden i Finspång - ett delprojekt inom ett globalt transformeringsprogram. Rollen kommer initialt att delas upp 50% inom MES-projekt och 50% Business Excellence inom verksamhetsutveckling och förändringsledning. Det kommer att ske en successiv övergång till MES-projektDina arbetsuppgifter
Leda MES-implementeringen med ansvar för planering, koordinering och uppföljning.
Samverka med globala team och intressenter
Bidra till förändringsledning och verksamhetsutveckling för att skapa en god överlämning till verksamheten och skapa hållbara arbetssätt.
Vara en nyckelperson i både lokalt och globalt perspektiv.
Initialt behöver du vara på plats på Siemens Energy i Finspång minst en dag i veckan men anpassas efter behov då de lokala projektmedlemmarna är på plats alla dagar i veckan. Profil
Dokumenterad erfarenhet av att leda större IT-/digitaliseringsprojekt, gärna produktionsnära och med globalt gränssnitt.
Utbildning eller erfarenhet inom förändringsledning.
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift.
Strukturerad och självgående.
Relationsskapande och lyhörd
God förmåga att bygga relationer och möta människor på alla nivåer i organisationen, och kan stödja dem genom förändrings- och utvecklingsprocesser.
Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Isabella Palm, isabella.palm@skill.se
Lön enligt överenskommelse
