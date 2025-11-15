Projektledare inom IT infrastruktur
Som en av itm8:s projektledare ansvarar du för genomföranden av kundprojekt inom IT-infrastruktur. Projekten som bedrivs håller varierande komplexitet och omfattar både IT och verksamhet, exempelvis utrullning, migrering eller införanden. Hos oss kommer du att leda såväl standardiserade som små och unika nischuppdrag, ofta till kunder i en global miljö. Du ges möjlighet att projektleda både itm8:s leveransprojekt och som konsult ute hos våra kunder.
Förutom att du erbjuds spännande och komplexa projekt välkomnas du till ett team med hög kompetens och stark gemenskap. Förvisso jobbar vi självständigt i våra projekt, men vi både coachar och tar hjälp av varandra. Vi står inför en spännande utveckling framöver där vi ska utveckla vår metodik samt upprätta ett PMO, där din kompetens blir ett viktigt bidrag.
Hos oss kan friheten utmana dig, både genom att du har stor självständighet i din roll samt genom att vi på ett snabbt sätt fortsätter utveckla oss varje dag. Just snabbrörligheten och de korta beslutsvägarna gör oss unika och dynamiska, vilket för rätt kandidat är spännande och utvecklande.
Detta stämmer sannolikt in på vår nästa m8
Du förstår IT-infrastruktur på ett övergripande plan och har självständigt projektlett migrerings- och införandeprojekt inom området
Du har erfarenhet av att följa en projektledningsmetodik (som IPMA, Prince2 eller PPS) och det är viktigare att du kan hantverket än att du har ett cert
Via ditt ledarskap bygger du effektiva team med högt förtroende och med en stark samarbetsförmåga och ditt självledarskap präglas av flexibilitet och struktur
Du är en tydlig kommunikatör som håller samtliga stakeholders uppdaterade med rätt information i rätt tid
Ditt affärsdriv är tydligt och din förmåga att se nya affärsmöjligheter gör det naturligt för dig att bidra till itm8:s projektledningserbjudande
Goda kunskaper inom svenska och engelska är ett krav.
Creating the Difference - today, tomorrow, together
Över 1 700 kollegor i Danmark, Sverige, Filippinerna och Tjeckien. Med specialister inom allt från IT-säkerhet och ERP till AI och mjukvaruutveckling.
Men det som förenar oss är inte bara teknologin. Det är PURPLE POWER - vårt sätt att arbeta. Här hjälper vi varandra först, firar det som fungerar och skär igenom allt onödigt. Vi tror på ambition framför status quo. Och att våra olikheter gör oss starkare.
Hos oss handlar det inte om att vara perfekt. Det handlar om att ta ansvar, skapa värde och utvecklas - varje dag.
Så fråga dig själv: Vad kan du skapa idag? Och vart kan det ta oss imorgon?
