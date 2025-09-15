Projektledare inom inredning till Intrx
Tillsammans med dig driver vi inspirerande och värdeskapande kundprojekt!
Intrx är en av Sveriges ledande aktörer inom inredning och har över 40 års erfarenhet av design, inredning och byggnation av butiker, restauranger och offentliga miljöer.
Vår vision är att vara förstahandsvalet för partners som vill skapa hållbara och inspirerande inredningskoncept.
Vill du driva inredningsprojekt för välkända varumärken inom butik, restaurang och offentlig miljö? Är du en framåtlutad person som gillar försäljning, kundkontakt och att hålla ihop projekt från start till mål? Då kan du vara den vi söker!
Varmt välkommen med din ansökan som Projektledare till oss på Intrx - urval sker löpande!Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Som Projektledare på Intrx ansvarar du för att leda och driva parallella projekt från start till mål, med tillhörande strukturerad administration. I projekten har du kundkontakten och samarbetar internt med säljare, inköpare, konstruktörer och lagermedarbetare. Du har eget budgetansvar och förväntas arbeta aktivt och uppsökande mot kund när utrymme ges.
I tjänsten ingår huvudsakligen att:
- Hantera projektadministration och budget.
- Visualisera inredningsförslag i 3D utifrån planritningar och kundens behov.
- Ansvara för försäljning och kunddialog.
- Genomföra kundbesök och bedöma lokaler och förutsättningar.
Du tillhör avdelningen för Projekt- och säljstöd som består av Projektledare och Säljsupport och du rapporterar till Chef för Projekt- och säljstöd
Utbildning / Erfarenhet
Vi värdesätter din personliga inställning och ditt engagemang att växa in i rollen framför utbildning.
För att lyckas i rollen som Projektledare hos Intrx har du:
- Dokumenterad erfarenhet av projektledning. Projektledarutbildning är meriterande.
- Erfarenhet av inredning, gärna inom butik, restaurang eller offentlig miljö.
- Kunskap om butiksplanering.
- Förmåga att läsa och förstå ritningar samt utföra 3D-visualiseringar. Meriterande med kunskap i AutoCAD och SketchUp.
- Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska. Finska och tyska är meriterande.
- Goda kunskaper i Officepaketet.
- Erfarenhet av affärssystem och projektverktyg. Meriterande med kunskap i Pyramid och Fusion Manage.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen är du en person som:
- Gillar struktur och eget ansvar, och som effektivt driver projekt som skapar värde för både kund och företag.
- Har ett affärsmässigt tänk och drivs av att utvecklas och nå mål.
- Har lätt för att kommunicera med olika typer av människor och trivs med att samarbeta i team.
- Är självständig och initiativtagande, med förmåga att fatta egna beslut.
- Har öga för detaljer samtidigt som du ser helheten i projektet.
Vårt erbjudande
- Vi erbjuder en kreativ och inspirerande miljö med välkända varumärken, där du når ut till tusentals besökare.
- Du kommer att ingå i ett sammansvetsat gäng som kännetecknas av nytänkande, flexibilitet och långsiktighet, som gillar att utmana och ha kul tillsammans.
- Intrx har högt ställda mål inom vårt arbetsmiljöarbete - vi har en hög frisknärvaro och "tillsammans" är vårt viktigaste kärnvärde.
- Tjänsten är placerad i attraktiva lokaler i Kumla, med möjlighet till distansarbete 1 dag per vecka, samt tillgång till ett eget gym.
- Övriga förmåner är bland annat friskvårdsbidrag och 1 friskvårdstimme per vecka samt gratis kaffe/te och frukt.
Ansökan & kontakt
Är du redo att bli en del av Intrx och ingå i ett glatt och engagerat team i ett företag med hög entreprenörsanda? - Sök då redan idag!
Sista ansökningsdag är 12 oktober 2025. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
I samband med din ansökan godkänner du att Intrx får spara dina ansökningshandlingar men att du närsomhelst har möjlighet att återkalla ditt samtycke.
För frågor om tjänsten, kontakta chef Projekt- och säljstöd Robert Dahm, 019-277 28 30 robert.dahm@intrx.se
För övriga personalfrågor kontakta HR-ansvarig Anna-Karin Skoog, 019-689 45 04 eller anna-karin.skoog@intrx.se
Om Intrx
Intrx (tidigare Butikskonsult) är ett familjeföretag som startade 1983 och är idag en av Sveriges ledande och mest erfarna aktörer inom butiksinredning. Vi planerar, utvecklar och låter tillverka produkter för butiks- och restaurangmiljöer samt offentliga miljöer. Vi skapar koncept och tillhandahåller attraktiva inredningar och funktionella lösningar, allt från shop in shop och specifika avdelningar, till kompletta butiker. Idag arbetar vi med de största varumärkena i branschen och levererar till de ledande butiks- och restaurangkedjorna samt till offentlig miljö.
Vi är ett stabilt företag med ett gott rykte i branschen, där miljön präglas av positiv anda, korta beslutsvägar och stort engagemang där både medarbetare och kunder står i fokus. Huvudkontoret finns i Kumla och vi verkar även i Finland, Tyskland och andra delar av Europa. Företaget omsätter idag ca 150 miljoner kronor och har ca 60 medarbetare.
Läs mer https://intrx.se/
