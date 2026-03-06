Projektledare inom infrastruktur
2026-03-06
Vill du arbeta i komplexa infrastrukturprojekt med
långsiktighet, ansvar och stor påverkan? Acerail söker nu en erfaren
projektledare eller byggledare som vill vara med och driva samhällsviktiga
projekt inom järnväg och infrastruktur.
Om rollen
I rollen som projektledare eller byggledare arbetar du i
uppdrag som matchas efter din erfarenhet och kompetens. Projekten är ofta
stora, tekniskt komplexa och långsiktiga - vanligtvis 3-5 år. Du kan arbeta i
både utförande- och genomförandefas och ansvarar för exempelvis planering,
uppföljning, dokumentation, riskanalyser och rapportering mot både slutkund och
Acerail. Rollen ger stort inflytande, där du som projektledare är med och
Rollen ger stort inflytande, där du som projektledare är med och påverka uppdragens innehåll och inriktning.
Vi söker dig som har lett projekt på plats och har en
gedigen bakgrund inom infrastruktur. Du behöver inte ha haft titeln
projektledare, men erfarenhet som exempelvis byggledare, platschef eller
arbetsledare är fullt relevant.
Skallkrav:
Minst
fem års erfarenhet av arbete i projekt
Minst
fem års erfarenhet inom infrastruktur, exempelvis mark, bro, järnväg eller
byggErfarenheter
av att leda arbete på plats
Flytande
svenska och engelska
B-körkort
Meriterande:
Ingenjörsutbildning
Certifieringar
inom projektledning, entreprenadbesiktning eller KA
Utbildningar
som PASB/PASU (max 5 år gamla)
Teknisk
specialistkompetens inom exempelvis betong eller markDina personliga egenskaper
För att trivas på Acerail är du social och uppskattar ett
nära team där man även umgås utanför arbetet. Du är initiativtagande, vågar ta
dig an nya uppgifter även när allt inte är glasklart och trivs med att utmana
både dig själv och andra. Samtidigt har du en vilja att utvecklas i en hållbar
och rimlig takt.
Om Acerail
Acerail är ett specialistbolag inom infrastruktur som
erbjuder helhetslösningar inom projektering, management och besiktning. De är
ett mindre bolag med cirka 15 medarbetare, där man inte är låst i fasta grupper
utan utgår från individens kompetens och projektens behov. Här söker man
människor - oavsett om du är byggledare, projektledare eller samordnare - och
matchar rätt person till rätt uppdrag. Acerail sitter i trevliga lokaler i
Bromma.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med att matcha talanger och
teknikföretag i världsklass. Hos oss får du en trygg anställning med
kollektivavtal, tjänstepension och förmåner. Vi jobbar nära våra konsulter och
kunder och finns här för att hjälpa dig att nå nästa steg i din karriär.
För denna position kommer du bli anställd av Acerail.
Framtiden ansvarar för rekryteringen. Anställningsvillkor
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
