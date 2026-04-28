Projektledare inom informationssäkerhet
Vi söker nu en erfaren Projektledare inom informationssäkerhet för ett omfattande konsultuppdrag hos en av våra kunder. Uppdraget innebär att leda och driva en implementering av ISO/IEC 27001 i en internationell och teknikintensiv verksamhet. Här får du en central roll med stort ansvar och tydlig påverkan.
Rollen som Projektledare
I rollen som Projektledare ansvarar du för att leda kundens arbete med att etablera och implementera ett ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS) enligt ISO/IEC 27001. Du driver uppdraget från tidig analys till certifieringsberedskap och fungerar som sammanhållande länk mellan verksamhet, IT, ledning och andra nyckelfunktioner.
Uppdraget är ett konsultuppdrag på heltid hos en av våra kunder, där du verkar som en självständig och drivande projektledare i en komplex, internationell miljö.
Exempel på arbetsuppgifter
Etablera och leda projektplan, struktur, milstolpar och leveranser för ISO/IEC 27001
Genomföra gap-analys mot ISO/IEC 27001-krav och kontroller i Annex A
Samordna och stötta riskbedömningar samt framtagning av riskhanterings- och åtgärdsplaner
Driva framtagning och implementering av ISMS-policyer, processer och rutiner
Koordinera och samarbeta med intressenter inom IT, FoU, HR, juridik och ledning
Säkerställa samspel med pågående IT-, säkerhets- och regelefterlevnadsinitiativ
Förbereda organisationen inför interna revisioner, ledningens genomgång och extern certifieringsrevision
Rapportera status, risker och beslutsunderlag till styrgrupp och beslutsfattare
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av att leda ISO/IEC 27001-implementeringar, från analys till certifieringsberedskap
God förståelse för informationssäkerhet, ISMS och ISO/IEC 27001 inklusive Annex A
Erfarenhet av riskanalyser, riskbehandling och implementering av säkerhetskontroller
Stark projektledningsförmåga med vana att hantera komplexa beroenden och många intressenter
Erfarenhet från större organisationer, gärna inom teknik-, FoU- eller reglerade miljöer
Förmåga att driva struktur, dokumentation och styrning på ett pragmatiskt sätt
Mycket goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift
Meriterande är certifieringar som ISO/IEC 27001 Lead Implementer, PMP, PRINCE2 eller motsvarande, samt kunskap om angränsande regelverk såsom GDPR, NIS2 eller ISO 22301.
Du erbjuds
Detta är ett långt och stabilt konsultuppdrag på heltid hos en etablerad kund, där du får en strategiskt viktig roll med tydligt mandat och stort inflytande. Du får möjlighet att arbeta i en internationell och teknikorienterad miljö, i nära samarbete med erfarna specialister och beslutsfattare, i ett uppdrag där din kompetens gör verklig och konkret skillnad för verksamheten.
Bra att veta
Uppdraget är på 100 %
Start: så snart som möjligt
Slutdatum: 1 oktober 2026
Placering och arbetssätt diskuteras i dialog
Ansökan
Ansök genom att klicka på "Ansök nu"-knappen, ladda upp ditt CV och svara på några frågor. Vi vill inte ha något personligt brev. Vi går löpande genom alla ansökningar och vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt. På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning och hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Law, Banking & Insurance and Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Som kandidat får du tillgång till både fasta tjänster och konsultuppdrag samt en professionell och transparent process. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet - för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater.
