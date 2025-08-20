Projektledare inom ILS för Airborne Early Warning
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker nu en trygg och kommunikativ projektledare inom ILS (Integrerat Logistikstöd) till vår avdelning Support Solution med fokus på nya affärer. Vi befinner oss just nu i en spännande tillväxtfas med både flera pågående leveransprojekt och stora marknadsaktiviteter för kommande affärer framför oss. Du kommer att ingå i ett växande supportteam som säkerställer våra kunders tillgänglighet för Saabs Special Mission-flygplan som bidrar till våran vision: att skapa trygghet för samhällen och människor.
I rollen som ILS-projektledare är du en naturlig och viktig del i våra kampanjer för både befintliga och framtida affärer. I nära samarbete med övriga enheter inom Saab kommer du ansvara för att leda, koordinera och optimera ILS-erbjudanden på högre systemnivå inom flygburna spaningsradarsystem. Rollen inkluderar även ansvar för framtagning av effektiva ILS- och underhållslösningar inom våra olika försäljningskampanjer inom Airborne Early Warning-affären.
Avdelningen Support Solution ansvarar för programledning och affärsledning av supportkontrakt globalt varpå verksamheten bedrivs både nationellt och internationellt. Verksamheten innefattar även ett ansvar att arbeta i kampanjer och ansvara för ILS- och supporterbjudandet på Lead System Integrator-nivå för kommande affärer. Vi erbjuder en hållbar arbetsmiljö i nyrenoverade lokaler där ledarskap och mångfald är avgörande för vår framgång. Vi jobbar med tydliga mål, både för verksamheten och alla medarbetare, då utveckling av verksamheten och dig är en viktig nyckel för att nå framgång. Tillsammans som ett lag uppfyller vi kundernas behov och ser fram emot framtida utmaningar.
Vi söker dig med stort teknikintresse som har förmågan att förstå detaljer och samtidigt se helheten. För att lyckas i rollen krävs det att du är en strukturerad och resultatorienterad person, som har god samarbetsförmåga ihop med ett stort intresse för att skapa den teamkänsla som bidrar till att nå våra uppsatta mål. Du är dessutom flexibel, kommunikativ och lyhörd vilket bidrar till att du skapar förtroende och engagemang bland de du möter i din vardag, både kollegor och kunder.
För att passa i rollen tror vi att du har följande kompetenser och egenskaper:
* Erfarenhet av projektledning
* Relevant eftergymnasial utbildning
* God kommunikativ förmåga på både svenska och engelska
* Förståelse och erfarenhet av ILS processer eller Systems Engineering (SE)
* Det är meriterande med tidigare erfarenhet inom civil- eller militär flygverksamhet
* Det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med offerter, marknad eller försäljning, men det är inget krav
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
