Projektledare inom hållbarhet och internationella affärer
Exportkreditnämnden / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm
2025-12-23
Är du en initiativtagande och kommunikativ projektledare som gillar att skapa struktur, driva förändring och arbeta i en internationell miljö? Vi söker nu dig som vill leda viktiga projekt inom hållbarhet, riskhantering och exportaffärer.
Låter detta som din nästa utmaning då har vi jobbet för dig!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Exportkreditnämnden bidrar du till vårt uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering.
Det här är en arbetsplats med samhällsviktiga och utvecklande arbetsuppgifter i en global miljö. På EKN får du möjlighet att utvecklas, utmanas och bidra med din kompetens.
Vårt arbetsklimat präglas av engagemang och kundfokus. Här välkomnas du av 160 erfarna kollegor, som drivs av att möjliggöra fler och säkra exportaffärer och att göra svåra marknader tillgängliga för svenska företag.
Våra kontor är belägna centralt. Läs gärna mer om våra anställningsvillkor.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som projektledare på EKN har du en spännande och omväxlande roll i navet mellan exportaffärer, riskhantering, regelefterlevnad och bidrag till samhällsutveckling i olika länder. EKN är en efterfrågedriven organisation vars uppdrag speglas av utvecklingen i omvärlden, inte minst inom hållbarhetsområdet.
I ditt arbete som projektledare kommer du vara med och säkerställa att EKN har effektiva och ändamålsenliga processer relaterat till utvecklingen i omvärlden och EKN:s exportfrämjande uppdrag. Du driver EKN:s arbete framåt tillsammans med medarbetare från andra funktioner inom hållbarhetsområdet, men kommer också att delta i ytterligare utvecklingsinsatser inom områden kopplat till hållbarhet, exportaffärer och samhällsutveckling.
Arbetet som projektledare sker i nära samarbete med övriga delar av EKN:s organisation, EKN:s kunder (exportörer och banker) samt andra aktörer inom Team Sweden. Team Sweden är ett samarbete mellan myndigheter, verk och bolag inom framför allt export- och investeringsfrämjandet som alla arbetar för att främja den svenska exporten och göra det enklare för svenska företag som vill etablera sig på exportmarknaden. Du kommer i rollen även ha kontakt med EKN:s motsvarigheter i andra länder.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Att leda projekt och utvecklingsinsatser inom hållbarhet och exportaffärer, med fokus på riskhantering och regelefterlevnad.
Att bidra till utvecklingsarbete inom mänskliga rättigheter, klimat, antikorruption och annan hållbarhetsrelaterad verksamhet.
Att driva utveckling av interna processer och arbetssätt
Att samverka med exporterande företag, banker, Team Sweden och EKN:s motsvarighet i andra länder.
Arbetet som projektledare sker i nära samarbete med kollegor från flera avdelningar där dialog och kunskapsdelning är en naturlig del av vardagen.
Du rapporterar till chefen för Land & hållbarhet. Resor i tjänsten förekommer.
Ditt framtida team
På avdelningen Risk Management arbetar idag 28 specialister med ansvarsområden inom land-, kredit-, hållbarhets- och portföljanalys samt EKN:s internationella samarbete. Avdelningen bidrar till EKN:s verksamhet bland annat genom metod- och analysansvar för riskbedömning, riskmätning, återförsäkringsverksamhet, hållbarhetsutredning, rådgivning samt kännedomsskapande aktiviteter
Vi söker dig som har:
Minst kandidatexamen inom relevanta områden såsom juridik, mänskliga rättigheter, naturvetenskap eller ingenjörsvetenskap alternativt motsvarande erfarenhet som EKN bedömer som likvärdig.
Minst fem års erfarenhet av projektledning och/eller processutveckling
Erfarenhet från relevanta områden såsom mänskliga rättigheter, klimat och/eller antikorruptionsfrågor.
Erfarenhet av förändringsledning
God förståelse för verksamhetsprocesser.
Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i både tal och skrift
Därtill är det en fördel om du har:
Erfarenhet från privat och/eller finansiell sektor
Erfarenhet av internationella affärer på komplexa marknader
Erfarenhet av arbete i tvärfunktionella roller
Erfarenhet av kundgranskning, exportkontroll eller sanktionshantering
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du ha ett genuint intresse för internationella affärer samt ett stort engagemang och vilja att utveckla verksamheten.
Du trivs med att arbeta i en omväxlande miljö där förutsättningarna snabbt kan ändras vilket ställer krav på en förmåga att se helheten i nya och komplexa frågeställningar och anpassa arbetssättet därefter. Som person behöver du ha en god förmåga att ta egna initiativ, självständigt driva projekt samt samarbeta effektivt såväl internt som externt. Du kan likaså förmedla information till olika mottagare på ett klart och tydligt sätt i såväl tal som skrift samt arbeta metodiskt vad gäller din förmåga att planera, organisera och prioritera dina arbetsuppgifter.
Rollen kräver därtill att du har integritet, gott omdöme, är ansvarstagande och trivs med att samarbeta med många olika aktörer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på vårt huvudkontor i Stockholm eller på kontoret i Göteborg. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
I denna rekrytering använder vi oss av urvalsfrågor som du svarar på i samband med att du skickar in din ansökan. Dina svar kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Arbetsprover och arbetspsykologiska tester kan komma att tillämpas i rekryteringen
För mer information
Vill du veta mer om tjänsten tala med Karin Wessman, chef för Land & Hållbarhet. Frågor om anställningsvillkor och rekryteringsprocessen besvaras av Josefin Ekman, HR-specialist. Facklig representant är Philip Bergling. Samtliga nås på telefon 08-7880000.
Sista ansökningsdag är 20:e januari 2026.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss säljsamtal gällande rekryteringslösningar och annonseringskanaler, då vi har valt samarbetspartners för denna rekrytering.
Om EKN
EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering, genom att erbjuda garantier för betalning och finansiering, tillsammans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Tjänsterna ger en större säkerhet, ökad konkurrenskraft och fler möjligheter till lyckade exportaffärer.
