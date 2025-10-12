Projektledare inom golv

Hirely AB / Byggjobb / Stockholm
2025-10-12


Vi på Ekenhuset letar efter en affärsmässig och strukturerad projektledare som vill vara med och säkerställa smidiga och effektiva byggprojekt inom golv. I denna roll får du en central position där du koordinerar arbeten och har daglig kontakt med kunder och golvläggare.

Dina huvudsakliga ansvarsområden

Leda och följa upp golvprojekt från start till mål

Ansvara för tidsplan, bemanning och kvalitet i varje projekt

Ekonomiskt ansvar för varje projekt

Ha fokus på att skapa värde och lönsamhet och vara resultatorienterad med fokus på lönsamhet

Koordinera och samarbeta med kunder, golvläggare, leverantörer och andra entreprenörer

Personalansvar för golvläggare

Ansvara för arbetsmiljö, säkerhet och efterlevnad av branschstandarder

Bidra till att utveckla våra arbetssätt och driva förbättringsarbete

Vi söker dig som har

Affärsmässighet och god förmåga att bygga kundrelationer - du är lyhörd, professionell och har ett serviceinriktat arbetssätt som bidrar till nöjda kunder och långsiktiga samarbeten.

God organisationsförmåga och kommunikationsförmåga - du är strukturerad, tydlig och trivs i en samordnande roll.

Förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt och lösa problem effektivt - du prioriterar rätt och håller ihop planeringen även när förutsättningarna förändras.

Lösningsorienterad - Drivs av att hitta lösningar och är en proaktiv problemlösare.

God digital kompetens - du har erfarenhet av att arbeta i digitala system för planering, tidrapportering och administration. Erfarenhet av affärssystem eller projektverktyg är meriterande.

Självständighet och initiativförmåga - du ser vad som behöver göras och agerar proaktivt.

Ledaregenskaper och samarbetsförmåga - du trivs med att koordinera och stötta teamet för att säkerställa att arbetet flyter på smidigt.

B-körkort.

Kompetens som är meriterande

Kännedom om golv och golvmaterial

Arbetsledning inom bygg/hantverk

Entreprenadjuridik

Arbetsmiljö (BAS-P/U)

Mängdning

Kalkylering

GVK

Vad vi erbjuder

På Ekenhuset blir du en del av ett stabilt, växande och värderingsdrivet företag där vi värdesätter kvalitet, yrkesstolthet och gott samarbete. Hos oss får du:

En trygg anställning i ett välrenommerat företag med över 50 års erfarenhet i branschen.

Möjlighet att utvecklas - vi satsar på våra medarbetare och erbjuder både utbildningar och karriärvägar inom företaget.

En central roll med stort ansvar - här får du möjlighet att påverka och vara en nyckelspelare i vår dagliga verksamhet.

En inkluderande och familjär företagskultur, där vi värnar om våra anställda och har en stark sammanhållning.

Ansök idag!

Vill du bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan så snart som möjligt! Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Om Ekenhuset

Ekenhuset är ett värderingsdrivet företag som specialiserar sig på hållbara och innovativa golvlösningar. Vi sätter kvalitet och yrkesstolthet i fokus och strävar efter att alltid leverera den bästa servicen till våra kunder.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://jobbify.se

Arbetsplats
Ekenhuset

Jobbnummer
9552277

