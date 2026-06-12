Projektledare inom förnybar energi
Solpulsen Energy Norden AB / Byggjobb / Södertälje Visa alla byggjobb i Södertälje
2026-06-12
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Solpulsen Energy Norden AB söker en erfaren Projektledare inom förnybar energi.
Vill du vara med och bygga framtidens energilösningar? Vi söker en driven projektledare som kan ta ansvar för våra projekt inom solceller, batterilagring, vindkraft, värmepumpar och laddinfrastruktur.
Rollen innebär ansvar för hela projektkedjan från förstudie och projektering till installation, driftsättning och överlämning till kund.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
• Planera, leda och följa upp energiprojekt
• Samordna kunder, installatörer, leverantörer och myndigheter
• Ansvara för budget, inköp och tidsplaner
• Genomföra platsbesök och tekniska bedömningar
• Säkerställa kvalitet, dokumentation och efterlevnad av svenska regelverk
• Delta i utvecklingen av Solpulsens energilösningar
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av projektledning
• Har teknisk förståelse inom energi, el eller bygg
• Är strukturerad, självgående och lösningsorienterad
• Har god kommunikativ förmåga
• Har B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av solenergi, batterier, laddinfrastruktur eller elkraft
• Erfarenhet av AutoCAD, PVsyst eller liknande projekteringsverktyg
Vi erbjuder:
• Fast lön
• Utvecklingsmöjligheter i ett expansivt energibolag
• Möjlighet att arbeta med några av marknadens mest spännande energiprojekt
Arbetsort: Järna/Stockholm med resor inom Sverige.
Skicka CV och personligt brev till Solpulsen Energy Norden AB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Mejl
E-post: info@solpulsen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solpulsen Energy Norden AB
(org.nr 559429-0875) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9960590