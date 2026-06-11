Projektledare Inom Fmcg
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Vi söker en erfaren projektledare med passion för internationell tillväxt och produktlansering. I denna roll får du driva globala projekt i en snabbväxande bransch och vara en nyckelspelare i att skapa framgång på internationella marknader. Ett uppdrag för dig som vill göra verklig skillnad och ta projektledning till nästa nivå!Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Nu söker vi på SJR dig som är en driven projektledare till vår kund som expanderar sitt framgångsrika varumärke internationellt. Uppdraget startar 1 juli eller enligt överenskommelse och pågår till 30 juni 2027. Kunden erbjuder hybridarbete och sitter centralt i Stockholm.
Ansvarsområden
Som projektledare kommer du att b. la:
• Leda och genomföra nya projekt inom produktlansering och vidareutveckling på internationella marknader.
• Säkerställa att produkterna uppfyller marknadsspecifika regler och krav.
• Samordna masterdata och produktlivscykelhantering (PLM) för produktportföljen.
• Planera och genomföra upphandlings- och produktionsprocesser.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har universitetsexamen inom marknadsföring, företagsekonomi, teknik eller motsvarande. Du ska ha arbetat minst 5 års som projektledare, inom Operations och snabbkonsumentvaror (FMCG). Projekten sträcker sig över cirka 5 månader och du hanterar upp till ca 20 projekt parallellt. Nya projektförfrågningar inkommer varje månad, vilket innebär en dynamisk och varierande arbetsmiljö. I detta uppdrag är det krav på att du är flytande i tal och skrift i både svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
Du har en stark drivkraft och resultatfokus samt att du är skicklig på att bygga nätverk. Du har en god samarbetsförmåga och arbetar strukturerat och organiserat samt att du har lätt för att prioritera rätt. I denna roll krävs att man är flexibel och van vid en snabbföränderlig arbetsmiljö samt kommunikativ. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Humlegårdsgatan 20 Stockholms län (visa karta
)
103 91 STOCKHOLM Arbetsplats
SJR Kontakt
Linda Stenfeldt linda.stenfeldt@sjr.se Jobbnummer
9960492