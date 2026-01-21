Projektledare inom fastighetsinstallationer i sjukhusmiljö
I sjukhusfastigheter är tekniken en förutsättning för människors liv och hälsa - varje installation, varje ombyggnation och varje beslut. I rollen som projektledare får du chansen att arbeta med tekniska projekt i driften av ett av världens mest avancerade sjukhus. I rollen får du kombinera teknik, arbetsberedning och samordning - i en miljö där ditt arbete faktiskt spelar roll på riktigt.
OM TJÄNSTEN:
Vi söker nu en projektledare inom fastighetsinstallationer till Coor. I rollen arbetar du nära den dagliga driften och ansvarar för att ombyggnationer och tekniska installationer genomförs med hög kvalitet, struktur och säkerhet.
Du blir en del av ett prestigefyllt och samhällsviktigt uppdrag: att säkerställa den tekniska driften på Nya Karolinska Solna. Rollen passar dig som fortfarande är tidigt i karriären men redo att ta ansvar, utvecklas och växa in i en projektledande roll i en komplex fastighetsmiljö.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
I rollen driver och koordinerar du projekt inom fastighetsinstallationer - från demontering och ombyggnation till färdigställande och överlämning till drift. Projekten varierar i omfattning och kräver både struktur, samarbete och förståelse för tekniska samband.
Sjukhusmiljön innebär särskilda krav och utmaningar, vilket gör att du snabbt bygger värdefull erfarenhet. Du har många kontaktytor och samarbetar med driftpersonal, entreprenörer, specialister och beställare. Rollen ger dig möjlighet att röra dig mellan olika fastigheter och forum där din tekniska förståelse och samordningsförmåga kommer till sin rätt.
VI SÖKER DIG SOM:Eftergymnasial utbildning inom relevant område, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Arbetslivserfarenhet från en samordnande roll
Kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Förståelse för drift och installationer i fastigheter
Erfarenhet av arbete i sjukhusmiljö, Facility Management eller byggentreprenader.
Tidigare erfarenhet av projektledning
Du är strukturerad, noggrann och trivs med att ha koll på detaljer - samtidigt som du ser helheten. Du gillar att lösa problem, ta ansvar och samarbeta med många olika personer. Du anpassar din kommunikation efter situation och mottagare, och du är nyfiken på att utvecklas i din yrkesroll.
Här får du möjlighet att växa in i en viktig roll, i en tekniskt avancerad miljö där ditt arbete gör skillnad - varje dag.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Så snart som möjligt med hänsyn till ev uppsägningstid
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Anna Persson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du efter en tid blir direktanställd hos kunden.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det?
