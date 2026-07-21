Projektledare inom fastighetsautomation
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2026-07-21
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På Lente Automation bygger vi inte bara smarta fastigheter, vi bygger samtidigt ett företag vi själva vill arbeta i.
För oss handlar kvalitet om mer än teknik. Det handlar om att kunna stå för det vi levererar, ta ansvar för varandra och skapa en arbetsplats där människor får utvecklas. Vi tror på kompetens, prestigelöst samarbete och ett klimat där det är okej att ställa frågor, tänka nytt och vara sig själv.
Vi är fortfarande ett mindre specialistbolag. Det innebär att varje medarbetare gör skillnad. Här finns korta beslutsvägar, stort förtroende och en vilja att tillsammans utveckla både våra projekt, våra arbetssätt och vårt företag.
Nu söker vi en projektledare som vill vara med och bygga nästa kapitel tillsammans med oss.
Om rollen
Som projektledare blir du länken mellan kund, entreprenör, programmerare och tekniker. Du planerar, samordnar och driver projekten framåt men du är också tillräckligt tekniskt intresserad för att förstå systemen och kunna fatta rätt beslut tillsammans med teamet.
Vi tror att de bästa projektledarna fortfarande tycker om teknik.
De vill förstå varför något fungerar, inte bara när det ska vara klart.Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Hos oss kommer du bland annat att:
Planera och leda automationsprojekt från start till färdig anläggning.
Vara kundens kontaktperson genom hela projektet.
Samordna programmerare, tekniker och entreprenörer.
Säkerställa att projekten håller tidplan, budget, dokumentation och kvalitet.
Identifiera risker och lösa problem innan de blir problem.
Delta vid tekniska genomgångar, driftsättningar och överlämningar när det behövs.
Bidra till att utveckla våra arbetssätt och rutiner tillsammans med kollegorna.
Vem tror vi att du är?
Kanske arbetar du idag som:
Projektledare
Automationsingenjör
Automationstekniker
Ledande montör
Arbetsledare
Serviceledare
Det viktigaste är inte vilken titel du har. Det viktigaste är att du gillar ansvar, gillar människor och gillar teknik.
Du tycker om att skapa struktur, men vet också att verkligheten ibland kräver flexibilitet. Du är trygg nog att fatta beslut, men ödmjuk nog att be om hjälp när det behövs.
Du vill inte bara leverera projekt. Du vill bidra till att skapa mervärde.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av projekt inom el, styr, ventilation eller fastighetsautomation.
Har god teknisk förståelse.
Är van att ha kontakt med kunder och entreprenörer.
Är strukturerad och lösningsorienterad.
Kan arbeta självständigt och ta ansvar.
Har god förståelse och erfarenhet av projektekonomi
Har B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
Fastighetsautomation
PLC- eller DUC-system
Projektekonomi
Entreprenadprojekt
BAS-P eller BAS-U
Därför Lente
Vi är inte störst och vi försöker inte heller vara det. Vi vill vara ett företag där människor trivs, utvecklas och känner stolthet över det de levererar.
Hos oss får du:
Stor möjlighet att påverka både projekt och företagets utveckling.
Arbeta nära tekniken och människorna.
Korta beslutsvägar.
Ett kunnigt och hjälpsamt team.
Varierande projekt inom fastighetsautomation.
Bilförmån.
Sjukvårdsförmån.
Generöst friskvårdsbidrag.
Är du nyfiken?
Vi tror att en bra rekrytering börjar med ett bra samtal.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Skicka ditt CV tillsammans med ett personligt brev redan idag!
Vi rekryterar inte bara till nästa projekt.
Vi rekryterar människor som vill vara med och bygga Lente Automation under många år framåt.
Om det tilltalar dig tror vi att du kommer att trivas hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: linn.bergh@lenteautomation.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lente Automation AB
(org.nr 559279-8127), https://lenteautomation.se/
Brandthovdagatan 17 A (visa karta
)
721 35 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringsansvarig
Linn Bergh linn.bergh@lenteautomtion.se 0761384830 Jobbnummer
10008317