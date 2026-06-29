Projektledare inom exploatering av skollokaler
Avaron AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett samhällsviktigt projekt där två skolfastigheter har fått nya ägare och nya lokaler ska utvecklas för kommunal verksamhet. Din uppgift är att hålla ihop helheten och säkerställa att verksamhetens behov blir tydligt representerade i dialogen med fastighetsägarna inför kommande hyresperiod.
Rollen passar dig som trivs i skärningspunkten mellan verksamhet, fastighet och styrning. Du driver frågor som påverkar ekonomi, kvalitet, avtal och kommunikation, samtidigt som du skapar struktur och framdrift i ett projekt med många intressenter. Det här är en möjlighet att påverka framtida lärmiljöer i en komplex och samhällsnära kontext.
ArbetsuppgifterDu samordnar dialogen mellan verksamheten och nya fastighetsägare för att säkerställa att kommunens behov fångas upp och omsätts i projektet.
Du driver ett ekonomiskt effektivt genomförande och följer upp projektets ekonomi löpande.
Du säkerställer kvalitet genom hela projektet, från planering till genomförande.
Du följer upp avtal och bevakar att överenskommelser stödjer verksamhetens mål.
Du planerar och genomför kommunikation till intressenter, exempelvis beslutsfattare, politiker, medborgare och interna mottagare.
Du rapporterar status, framdrift och beslutsunderlag till styrgrupper och andra beslutsfattare.
Du skapar struktur i samarbetet mellan olika parter och bidrar till att beslut kan fattas på rätt underlag.
KravDu har erfarenhet av projektledning inom exploatering eller liknande fastighetsrelaterade projekt.
Du har erfarenhet av att representera verksamhetsbehov i dialog med externa parter, såsom fastighetsägare.
Du har arbetat med ekonomisk uppföljning, kvalitetsstyrning och avtalsuppföljning i projekt.
Du är van att kommunicera med flera typer av intressenter och att anpassa information till både styrgrupper och beslutsfattare.
Du arbetar självständigt och skapar tydlig framdrift i projekt med många beroenden.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7988336-2076495". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9984194