Projektledare inom ERP - Kalmar
Columbus Sweden AB / Datajobb / Kalmar
2025-09-05
Dina arbetsuppgifter
Som projektledare hos oss kommer du att driva implementations- och utvecklingsprojekt med särskilt fokus på Infor M3. Du leder projekt från start till mål - från behovsanalys och planering till genomförande, uppföljning och leverans. Du ansvarar för att projektet håller tidsplan, budget och kvalitet.
Vid din sida har du våra fantastiska konsulter - specialister inom M3 - som tillsammans med dig löser kundens utmaningar med hög kompetens och stort engagemang. Du får ett team som stöttar, utmanar och bidrar till att skapa verkligt värde för våra kunder. Du arbetar med kunder inom olika branscher - ofta med komplexa verksamheter där ERP är affärskritiskt. Projekten varierar i storlek och omfattning, vilket ger dig möjlighet att både bredda och fördjupa din kompetens
Kravprofil Minst 3 års erfarenhet av att självständigt driva projekt som projektledare
Erfarenhet av ERP-projekt - gärna inom Infor M3 men det är inget krav
God förmåga att leda team, hantera kundrelationer och strukturera komplexa projekt
Please note - for this position, fluency in Swedish and English is a requirement. You must be based in Sweden for this position.
Om Columbus M3
Vilka är vi? Som partner till Infor är vi ett team av kompetenta M3-konsulter som levererar M3 till våra kunder. Vi arbetar med stora, globala och spännande kunder! Här kan du läsa mer om våra kundprojekt.
Varför? Vi vill hjälpa våra kunder att nå sina affärsmål och göra deras vardag mer effektiv! Målet är att säkerställa deras långsiktiga framgång och guida kunderna genom att vara deras Trusted Advisor. Därför erbjuder vi även underhåll, support och vidareutveckling av deras lösningar. Vi samarbetar med kunderna för att optimera deras system, förbättra prestanda och förebygga incidenter.
Jobba på ColumbusMänniskorna kommer alltid först på Columbus. Vi är ett globalt konsultbolag med lokal närvaro, som hjälper företag med deras digitala förändring och att blomstra genom teknik, data och mänsklig insikt. Vi är också är en arbetsplats där du som medarbetare får utveckla din karriär och få stöd genom tydliga och strukturerade karriärvägar.
Vår kultur bygger på tillit, samarbete, nyfikenhet och ett gemensamt engagemang för att leverera värde till våra kunder. Oavsett om du är erfaren eller precis i början av din karriär, kommer du att hitta friheten att utforska idéer, utmana det invanda och forma din egen väg hos oss.
Med över 1 500 kollegor i fler än 10 länder kombinerar vi globala perspektiv med lokal förståelse. Det som förenar oss är vår tro på att skapa en meningsfull påverkan - för våra medarbetare, våra kunder och resan framåt.
Let's thrive, grow, and shape the future together.
