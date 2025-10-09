Projektledare inom energi och klimat
Länsstyrelsen i Södermanlands län / Administratörsjobb / Nyköping Visa alla administratörsjobb i Nyköping
2025-10-09
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Södermanlands län i Nyköping
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.
Tjänsten är placerad på enheten för vatten, miljö och klimat.
Enheten har 17 medarbetare som arbetar bland annat med att förvalta länets vattenresurser, samordna länets miljömålsarbete, bidra till en minskning av utsläpp av klimatgaser och samordna arbetet kring energifrågor.
Länsstyrelsen leder och samordnar det regionala genomförandet av energi- och klimatpolitiken genom att bland annat utveckla den regionala energiplaneringen och främja klimatåtgärder. Länsstyrelsens roll inom området innebär att samordna och delta i nätverk för regional samverkan, stödja kommunerna i energiplanering, främja klimatåtgärder genom investeringsstödet Klimatklivet samt ta fram kunskapsunderlag och analysera utvecklingen i länet. En del av arbetet bedrivs inom projekt med stöd från bland annat Energimyndigheten.Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker en person till gruppen som arbetar med miljö-, klimat- och energifrågor. Arbetet utgår från den regionala energi- och klimatstrategin.
För att nå klimatmålen krävs en ökad elektrifiering inom framför allt industri- och transportsektorerna. Det behövs planering för ökad tillförsel av fossilfri el samt leveranssäkerhet i elsystemet. Landbaserad vindkraft och solcellsparker har möjlighet att på kort sikt bidra till ökad fossilfri elproduktion. Samtidigt finns stora utmaningar att hitta lämpliga platser för dessa energislag. Länsstyrelsen planerar tillsammans med
Länsstyrelsen i Östergötlands län ett projekt med fokus på samexistensanalys och regional dialog kring landbaserad vindkraft och solcellsparker.
Tjänsten innebär projektledning i Södermanlands län av projektet för samexistensanalys och regional dialog kring landbaserad vindkraft och solcellsparker. I tjänsten ingår också att delta i andra arbetsuppgifter inom energi- och klimatgruppen. Uppgifter som kan bli aktuella är t.ex. att delta i arbete med regional handlingsplan för cirkulär ekonomi, färdplan för hållbart byggande, genomförande av klimat- och energistrategin och samordning av regionala nätverk för bl.a. länets kommuner
Kvalifikationer och profil
I tjänsten som projektledare inom energi- och klimat kommer du ha många kontakter både internt på Länsstyrelsen samt externt med andra aktörer i länet, särskilt länets kommuner. För att trivas i tjänsten behöver du vara intresserad av kommunikation och dialogprocesser samt ha förmåga att se frågor ur flera perspektiv.
Vi söker dig som:
- Har utbildning från universitet eller högskola, med inriktning mot miljö-, energi- och klimat, samhällsplanering eller annat område som är relevant för tjänsten.
- Har god kunskap om energisystemet samt produktion och distribution av el.
- Har god kommunikativ förmåga
- Har kompetens och intresse för dialogprocesser och komplexa samhällsutmaningar
- Har god muntlig och skriftlig kompetens i svenska språket
- Har B-körkort
Vi ser det som meriterande om du även har:
- Erfarenhet av strategiskt arbete med energi- och klimatfrågor mot externa aktörer (företag och offentlig verksamhet)
- Erfarenhet och/eller kompetens inom samhällsplanering, särskilt översiktsplanering
- Erfarenhet av projekt- eller processledning
- Erfarenhet av att planera och genomföra kommunikationsinsatser
- Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
- Erfarenhet av arbete med att främja cirkulär ekonomi
För att passa för arbetet krävs också att du är analytisk och strukturerad samt har förmåga att planera och strukturera ditt arbete självständigt.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Vi vill att du i din ansökan tydligt anger om och hur du uppfyller kvalifikationerna.Om tjänsten
Anställningen är visstidsanställning på 1 år, tillträde snarast möjligt.
Möjlighet finns till distansarbete en del av arbetstiden.
Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.
Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av Klimat- och energistrateg Maria Gustavsson eller Samordnare energiplanering Linda Sundregård.
Fackliga företrädare är Patrik Holmer (SACO) och Anna Forsberg (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (växel).Så ansöker du
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast 30 oktober 2025.
Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Genom att ansöka till tjänsten godkänner du att länsstyrelsen hanterar och sparar dina personuppgifter. Länsstyrelsen hanterar personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om myndighetens hantering av personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook och LinkedIn. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-7235-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Södermanlands län
(org.nr 202100-2262) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Södermanlands Län Jobbnummer
9548839