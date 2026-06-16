Projektledare inom Energi
Knightec Group Compliance and Management AB / Civilingenjörsjobb / Uppsala Visa alla civilingenjörsjobb i Uppsala
2026-06-16
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Därför är detta jobb för dig Enkelt, du vill leda projekt inom branscher där säkerhet och kontroll är avgörande. Du trivs med att arbeta i tekniskt avancerade och reglerade miljöer, där tydliga krav och strukturer är av högsta prioritet. Du ser kopplingen mellan områden såsom energiproduktion, Life Science och kärnkraft, där noggrannhet, spårbarhet och efterlevnad av regelverk är en del av vardagen.
Som projektledare hos oss får du en central roll i att driva projekt från start till mål, säkerställa att tekniska och regulatoriska krav uppfylls och samordna olika aktörer. Du arbetar främst inom kärnkraft och kraftvärme, men också inom andra högt reglerade industrier där din struktur och analytiska förmåga är nyckeln. Projekten kan handla om förebyggande underhållsprojekt, större komponentbyten eller anläggningsförändringar.
Vägen framåt ligger i dina händer. Med din erfarenhet av projektledning och intresse för komplexa, reglerade miljöer får du en nyckelroll i att driva viktiga projekt framåt – och vi ser fram emot att göra det tillsammans med dig.
Du blir del av vårt affärsområde Compliance & Management där vi stöttar en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning.
Ansvarsområden
Leda och samordna förstudier och projekt inom kärnkraft, kraftvärme och andra reglerade industrier.
Säkerställa efterlevnad av regelverk, tekniska krav och kvalitetsstandarder.
Koordinera aktörer som ingenjörer, myndigheter och leverantörer.
Driva förbättringsarbete och optimera processer.
Följa upp och rapportera projektstatus mot mål, tidplan och budget.
Kvalifikationer Vi söker dig som är en kommunikativ och utåtriktad person, som trivs med att samarbeta och bygga starka relationer. Du drivs av att lösa problem och skapa ordning och reda. Utöver dina personliga egenskaper vill vi att du har:
Utbildad civil- eller högskoleingenjör inom energisystem, maskinteknik, elektro, industriell ekonomi eller annat relevant område.
Minst 3 års erfarenhet av projektledning inom reglerade branscher som kärnkraft, kraftvärme, läkemedel eller annan processindustri.
Erfarenhet av att driva större, komplexa projekt såsom anläggnings-, luftledning- eller kabelprojekt
Du kommunicerar flytande på svenska och engelska
Erfarenhet från en strikt reglerad industri är meriterande
En spännande resa med Knightec Group Knightec Group är idag en av Norra Europas ledande strategiska partners inom produkt- och digital tjänsteutveckling – hur häftigt är inte det?
Genom att förena ingenjörskompetens, digital expertis och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att omvandla ny teknik till verkliga lösningar som skapar värde. Vi arbetar i skärningspunkten mellan affärsstrategi och teknikutveckling och stöttar våra kunder genom hela resan – från de första idéerna till utveckling, implementering och vidare utveckling.
På Knightec Group samlas människor med olika perspektiv, erfarenheter och specialistområden. Tillsammans skapar vi innovation som gör verklig skillnad – för företag, människor och samhället i stort.
För våra medarbetare innebär det stora möjligheter att vara med och forma framtidens lösningar genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa i din roll – du blir också en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och modet att utmana driver oss framåt.
Låter det som platsen för dig? Häng med på vår fortsatta resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor Dragarbrunnsgaten 45 i Uppsala. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-08-16. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kicki Björ, Talent Acquisition Specialist. Vi hanterar alla ansökningar via vår karriärsida för att säkerställa en trygg och säker hantering av dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7916785-2054992". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group Compliance and Management AB
(org.nr 556555-8193), https://career.knightecgroup.com
Dragarbrunnsgatan 45 (visa karta
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753 20 UPPSALA Arbetsplats
Knightec Group Sweden Jobbnummer
9965376