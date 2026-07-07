Projektledare inom elnät!
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Kungsbacka Visa alla elektronikjobb i Kungsbacka
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Vill du leda samhällsviktiga projekt med fokus på teknik, infrastruktur och hållbar utveckling? Vi på Academic Work söker nu projektledare till ett större bolag med verksamhet i västra Sverige. Här får du chansen att driva tekniska projekt som bidrar till en mer framtidssäkrad infrastruktur!Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Vill du vara en del av den gröna omställningen och arbeta med projekt som bidrar till ett mer hållbart och energieffektivt samhälle? Just nu söker vi på Academic Work projektledare till ett större bolag inom energisektorn. Rollen ger flexibilitet att arbeta antingen från bolagets kontor i Kungsbacka eller i Bohuslän.
Som projektledare ansvarar du för planering, samordning och genomförande av projekt relaterade till elnätet. Du ser till att arbetet fortlöper enligt plan och budget, samtidigt som du har en tät dialog med entreprenörer, leverantörer, kunder och andra intressenter. Rollen innefattar även platsbesök där du följer upp projekten och säkerställer att arbetsmiljö- och miljökrav efterlevs.
Du kommer ha nära samarbete med kollegor på andra orter, som stöttar dig i delar av processen såsom hantering av förfrågningar och administrativa uppgifter. För att trivas i denna roll ser vi att du är en person som är resultatinriktad och trivs med att driva projekt framåt. Du har förmågan att arbeta självgående men även agera spindeln i nätet mellan leverantörer, kunder och entreprenörer.
Du erbjuds
En dedikerad konsultchef och karriärspartner på Academic Work
En möjlighet att lära dig mer om energibranschen och en möjlighet att ta dig an en bred roll med varierande och utvecklande arbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
Driva elnätsprojekt från planering till genomförande
Hålla tidsplan och budget i dina projekt
Agera spindeln i nätet i kontakten med kunder, markägare, leverantörer och entreprenörer
Göra platsbesök för att följa upp arbetsmiljö- och miljökrav
Vi söker dig som
Har gått en eftergymnasial utbildning inom el, elkraft, anläggningsingenjör eller annan relevant inriktning
Har erfarenhet av att planera ditt arbete och känner dig bekväm med att ta ansvar för att ro uppgifter eller mindre projekt i land
Trivs i en självständig roll med stora kontaktytor
Har datavana och vana av att arbeta med Officepaketet
Kan kommunicera flytande på svenska och engelska i både tal och skrift
Har körkort B och tillgång till bil då det förekommer resor i arbetet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Social
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "T20UPT". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gullbergs Strandgata 15 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9994964