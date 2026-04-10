Projektledare inom Elkraft till Vinnergi Construction

2026-04-10
Projektledare inom Elkraft (0,4kV - 130kV) till Vinnergi Construction
Vill du arbeta med både teknik och projektledning inom elkraft och vara med och utveckla framtidens energiinfrastruktur? Trivs du i en roll där du får ta ansvar, driva projekt och arbeta nära både kund och teknik? Nu söker vi en projektledare/konstruktör som vill arbeta med ställverk och stationsbyggnationer, i projekt som bidrar till ett mer hållbart energisystem. Läs mer om oss på vår Karriärsida.
Din roll som projektledare/konstruktör
I rollen arbetar du med projektledning och konstruktion inom ställverk och elkraftsanläggningar i spänningsområdet 0,4-130 kV. Du ansvarar för att driva projekt framåt, från planering och konstruktion till genomförande och uppföljning, med fokus på kvalitet, tid och ekonomi.
Du arbetar i projekt kopplade till både nybyggnation och underhåll av stationer, där du är en viktig länk mellan teknik, produktion och kund. Rollen innebär att du både kan arbeta med tekniska lösningar och konstruktion samtidigt som du leder och samordnar projektets olika delar.
Projekten finns främst i mellan- och södra Sverige och du samarbetar nära kollegor, kunder och entreprenörer. Du har en central roll i att säkerställa framdrift och skapa struktur i projekten, samtidigt som du bidrar med din tekniska kompetens i ställverks- och kontrollanläggningsmiljöer.
Hos oss får du en varierad vardag där du har möjlighet att påverka både din roll och dina uppdrag, samtidigt som du utvecklas tillsammans med ett engagerat team. Hos oss får du också erbjudande om att vara med på vår tillväxt resa som delägare.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta inom elkraft och som vill kombinera teknik med projektledning. Du har arbetat med byggnation, underhåll eller felsökning i ställverks- eller kontrollanläggningsmiljöer och har flerårig erfarenhet inom spänningsområdet upp till 36 kV. Du har även arbetat inom högre spänningsnivåer upp till 130 kV.
Du har en utbildning inom el eller elkraft, alternativt har du skaffat dig motsvarande kunskap genom arbetslivserfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning eller har gått någon form av projektledarutbildning. Har du tidigare arbetat som tekniker eller montör inom området ser vi det som en stor fördel.
För rollen krävs högspänningskompetens. Det är meriterande om du har certifikat såsom ESA, ECY, EBR eller auktorisation för elinstallation. Har du även erfarenhet av reläprovning, RTU eller fjärrkontroll är det ett plus.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina projekt och uppgifter. Du är strukturerad och har förmågan att planera och driva arbetet framåt, samtidigt som du är relationsskapande och trivs i dialogen med både kunder och kollegor. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt och förstår vikten av att leverera med kvalitet i varje projekt.
Vi tycker det är viktigt att du är en kulturbärare för Vinnergi och känner igen dig själv i våra värderingar H.E.R.O.
Då rollen berör samhällsviktig verksamhet och säkerhetsklassad information, så kan det krävas att du godkänns i en säkerhetsprövning innan anställning kan genomföras. Vid frågor gällande bakgrundskontroll och säkerhetsprövning, kontakta ansvarig rekryterare.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Låter rollen intressant, så tveka inte att ansöka redan idag. Välkommen!
Om Vinnergi
Vi hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter inom telekom, energi, fastighet och industri. Enkelt uttryckt så gör vi vardagen inkopplad, påkopplad och uppkopplad. På Communicate blir du en del av ett växande och kompetent team konsulter inom kommunikationsinfrastruktur - som har kul på jobbet, hjälper varandra och utbyter erfarenheter. Läs mer om oss på Communicate och lär känna oss som jobbar här eller spana in vår Linkedin eller vår podd Work At Vinnergi.
Vår värdegrund stavas H.E.R.O. - Happy, Explore, Ready och Open och är grunden i vår företagskultur. Förutom starkt fokus på värderingar, en platt organisation med hög påverkansgrad så är dessutom många av våra medarbetare delägare. Det gör oss till ett tryggt och nyskapande företag med engagerade medarbetare som utvecklas både i sin yrkesroll och som människor.
Vi är övertygade om att teknisk innovation är lösningen för att bygga en hållbar framtid för kommande generationer. På Vinnergi arbetar vi i framtiden varje dag. Bli en av oss!
Läs mer om Vinnergi Construction här! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7541922-1940219". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vinnergi AB
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Vinnergi
