Projektledare inom Elkraft till Granitor Systems
Som projektledare på Granitor Systems får du helhetsansvar för projekt från start till mål. Du kombinerar ledarskap och teknisk expertis i en dynamisk miljö där ditt engagemang och din struktur skapar framgång. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Som projektledare på Granitor Systems ansvarar du för att driva och leda projekt, både inom entreprenad och interna produktionsprojekt. Rollen tillhör avdelningen Power Systems, med fokus på elkrafts- och ställverksentreprenader. Det unika med denna projektledarroll är att du får följa hela processen, från offertstadiet till avslutat projekt - ett arbete som ger dig ett komplett helhetsperspektiv från ax till limpa.
Din huvudsakliga uppgift är att planera och genomföra projekt på ett affärsmässigt och lönsamt sätt. Det dagliga arbetet innefattar att leda både interna produktionsprojekt och entreprenadprojekt med ett helhetsansvar gentemot kunden. I arbetsuppgifterna ingår materialinköp, kundmöten samt kontinuerlig uppföljning av kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö för att säkerställa projektens framgång.
Du samarbetar nära företagets konstruktörer och underentreprenörer för att leverera helhetslösningar från kravspecifikation till färdig leverans. Redan i anbudsfasen bidrar du med att räkna på nya projekt och driver även merförsäljning under pågående projekt. Som projektledare har du både ekonomiskt och operativt ansvar, vilket innebär att du hanterar budgetar, fakturering, resultat, framdrift, planering, ÄTA-hantering och resurstilldelning för dina projekt.
Du erbjuds
• Interna karriärvägar och kompetensutveckling tillsammans med engagerade kollegor
• Bra förmånspaket i form av bland annat tjänstepension, arbetstidsförkortning och föräldralön
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad utbildning inom el, elkraft eller en likvärdig inriktning
• Har erfarenhet från en teknisk roll, exempelvis som elektriker eller elingenjör
• Har några års erfarenhet av projektarbete med fokus på ledarskap, projektekonomi och ekonomiska prognoser
• Har obehindrade kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift
• Innehar B-Körkort då tjänsteresor ingår i tjänsten
Det är meriterande om du har
• Kunskaper i entreprenadjuridik, BAS-P / BAS-U, samt erfarenhet av resultatansvar
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Driven
• Ansvarstagande
• Lösningsfokuserad
• Relationsskapande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
"Med människor i fokus och rötter i traditionell automation är vi en av Sveriges ledande leverantörer av resurseffektiviserande system för energi, infra och industri. Vi tar ett helhetsansvar för både stora och mindre projekt med el, kraft och automation. Vi levererar även hela anläggningar där vi utöver våra automationslösningar tar ett totalansvar - människor, montagelösningar och mekanik. Genom att kombinera projektförmåga, branschkunnande och teknisk kompetens, skapar vi framgång och utveckling för både medarbetare och kunder. Våra resurser har vi samlade i eget hus vilket ger oss en värdefull samverkan och kontinuitet i projekten. För oss handlar projektförmåga om att skapa konkurrenskraft åt och tillsammans med våra kunder. Överallt där industriproduktion effektiviseras och utvecklas har Granitor Systems en naturlig och viktig roll att spela." Läs mer om Granitor Systems här! Ersättning
