Projektledare inom elkraft, tele och driftcentraler
2025-12-10
Vill du ta nästa steg i din karriär och leda tekniskt avancerade investeringsprojekt som är avgörande för framtidens infrastruktur? Nu söker vi en driven projektledare med erfarenhet av elkraft, tele eller driftcentraler. Genom Edge of Talent får du möjlighet att arbeta med ett starkt varumärke i en miljö där teknik, kvalitet och ansvar står i fokus.
Edge of Talent söker fler stjärnor till vårt konsultteam
Edge of Talent är ett kompetens och konsultbolag som erbjuder skräddarsydda lösningar för våra kunder, oavsett om det handlar om kortare konsultuppdrag, projektanställningar eller långsiktiga samarbeten. Vi är stolta över att matcha rätt talang med rätt uppdrag och skapa möjligheter för både våra konsulter och våra partners att växa tillsammans.
Hos oss blir du en del av en dynamisk organisation där du som konsult är anställd av Edge of Talent. Vi tar hand om administrationen, coachar dig genom din karriär, och säkerställer att du trivs i ditt uppdrag. Vårt fokus är att erbjuda dig uppdrag som passar just din kompetens och där du har möjlighet att utvecklas.
Jobbeskrivning
Som projektledare kommer du att ansvara för planering, genomförande och överlämning av investeringsprojekt inom elkraft, tele och driftcentraler. Du leder projekt från tidiga skeden till avslut, säkerställer kvalitet i både teknik och dokumentation samt samordnar interna och externa resurser.
Arbetet kan periodvis innebära projektaktiviteter under kvälls- eller nattetid, då vissa anläggningar endast kan hanteras utanför ordinarie drift.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Planering, ledning och koordinering av tekniska investeringsprojekt
Samarbete med entreprenörer, tekniska specialister och interna intressenter
Uppföljning av tidplan, kostnad, risk och kvalitet
Kvalitetssäkring av tekniska handlingar och dokumentation
Genomförande av besiktningar, driftsättningar och överlämningar
Säkerställande av korrekt förvaltningsdata inför avslut
Kravprofil Erfarenhet av projektledning inom elkraft, tele, signal, bygg eller teknisk infrastruktur
Erfarenhet av projektering, entreprenadverksamhet eller tekniknära projekt
Förmåga att driva projekt självständigt från planering till överlämning
God förståelse för teknisk dokumentation och kvalitetssäkring
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Förmåga och vilja att genomföra projektmoment som sker utanför ordinarie arbetstid vid behov
Vi söker dig som Är strukturerad, ansvarstagande och trygg i rollen som projektledare
Trivs i dialog med både tekniker, specialister och beställare
Är lösningsorienterad och van att hantera komplexa teknikprojekt
Tycker om att samarbeta och dela kunskap
Har ett starkt intresse för att utveckla både projekt och arbetssätt
Vad vi erbjuder
Anställning hos Edge of Talent med trygghet och support under hela uppdraget
Spännande uppdrag hos ledande företag
Möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling och karriärvägledning
