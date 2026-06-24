Projektledare inom el- och fordonsutveckling
Agile Resources AB / Datajobb / Södertälje Visa alla datajobb i Södertälje
2026-06-24
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Ta en central roll i ett erfaret agilt team som driver el- och fordonsutveckling inom eMobility. Här samordnar du leveranser, följer upp milstolpar och stöttar tekniska projektaktiviteter.
Vill du vara navet i ett erfaret agilt team som arbetar med el- och fordonsutveckling inom eMobility? Här får du en central roll i att samordna leveranser, driva uppföljning och stötta tekniska projektaktiviteter.
Om rollen
Du koordinerar arbete kopplat till elektriska system och fordonsutveckling.
Du fungerar som central kontakt mellan projektets intressenter och designteamet.
Du säkerställer att milstolpar och leveranser följs upp enligt plan.
Du bidrar till ett positivt och engagerat teamklimat.
Det här kommer du göra
Planera, följa upp och rapportera projektaktiviteter.
Samordna arbete kring testfordonskomponenter.
Övervaka avvikelser och korrigerande åtgärder.
Rapportera status, risker och framdrift i projektmöten.
Stötta design- och engineeringteamet i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som har
Minst 5 års erfarenhet av design- och engineeringarbete.
Dokumenterad vana av koordinering, planering och uppföljning.
Erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella projektmiljöer.
Stark kommunikationsförmåga och god stakeholder management.
Teknisk utbildning på B.Sc.- eller M.Sc.-nivå, eller motsvarande.
Teknik & Verktyg
Saber
Schematics
Cable harness design
Elektriska system
Fordonsutveckling
Praktisk information
Ort: Södertälje
Arbetssätt: På plats fem dagar i veckan
Språk: Engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-452d0f890ea5e8bb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 SÖDERTÄLJE Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9977987