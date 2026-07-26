Projektledare inom el till Akori
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Elektronikjobb / Boden Visa alla elektronikjobb i Boden
2026-07-26
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Vill du ha en varierad roll där du driver projekt från start till mål? Akori söker en projektledare inom el som vill arbeta nära både kund och leverans.
Akori är ett fristående konsultföretag med mångårig erfarenhet inom bygg- och infrastruktur. Tack vare vår storlek kan vi arbeta snabbt och effektivt mellan olika projekt, samtidigt som vi behåller ett personligt och engagerat arbetssätt. Vi är stolta över att bidra till en hållbar samhällsutveckling och värdesätter långsiktiga relationer med våra kunder.
I rollen som projektledare får du en bred och varierad vardag där du ansvarar för att driva el-relaterade projekt från start till färdig leverans. Du arbetar med att entreprenadbesikta, ta fram och följa upp offerter samt upphandla entreprenader. Du leder och samordnar elkonsulter och säkerställer att projekten håller rätt kvalitet, tidplan och budget.
Kundbasen är varierad och består av industrier, kommuner och landsting, vilket ger dig möjlighet att arbeta i många olika typer av projekt och miljöer. Rollen innebär mycket kontakt med både kunder och leverantörer, där du fungerar som en viktig länk genom hela projektkedjan.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och trivs i en koordinerande roll. Du har sannolikt en bakgrund inom el, antingen genom utbildning eller arbetslivserfarenhet, och har fått en förståelse för hur projekt inom entreprenad drivs. Har du tidigare arbetat med projektledning, upphandling eller besiktning är det meriterande, men det viktigaste är att du vill utvecklas i rollen.
Som person är du initiativtagande och har ett sunt förnuft i ditt arbete. Du är nyfiken, vill lära dig mer och trivs i en miljö där man både tar ansvar och har roligt tillsammans. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer, samtidigt som du har förmågan att driva arbetet framåt.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
Den här rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting, vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henna Vaalto via e-post: henna.vaalto@studentconsulting.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Teknikvägen 3 (visa karta
)
961 50 BODEN Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Henna Vaalto henna.vaalto@studentconsulting.com Jobbnummer
10011589