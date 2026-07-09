Projektledare inom EL sökes till Lambertsson!
Professionals Nord Norra Norrland AB / Elektronikjobb / Boden Visa alla elektronikjobb i Boden
2026-07-09
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Norra Norrland AB i Boden
, Luleå
, Piteå
, Kalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige
Är du en erfaren projektledare inom el som trivs med att ta ansvar och driva projekt framåt? Då kan detta vara möjligheten för dig! Lambertsson söker nu en projektledare inom el till Luleå. I rollen ansvarar du för att planera, leda och följa upp elentreprenaden samt säkerställa hög kvalitet, god samordning och ett starkt fokus på elsäkerhet genom hela projektet.
Information om företaget
Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Vi erbjuder totallösningar samt tjänster inom uthyrning, tillfällig-el, kranar, moduler och trafikanordningar. Lambertsson är ett dotterbolag inom Peabkoncernen.
Deras kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga är en naturlig del av vardagen, och vi söker dig som känner igen dig i dessa och vill arbeta utifrån dem. Hos Lambertsson finns stora möjligheter till personlig utveckling.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Lambertssons räkning en Projektledare inom El. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Lambertsson.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Lambertssons önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till ellen.soderholm@pn.se
(mailto:ellen.soderholm@pn.se
).
Du erbjuds
En nyckelroll i ett av Sveriges största bygg- och industriprojekt
Ett långsiktigt projekt som sträcker sig över flera år
Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt
Ett engagerat team med hög teknisk kompetens
En varierad roll med många kontaktytor och nära samarbete med både kollegor, kunder och entreprenörer
Som en del av Lambertsson blir du även en del av PEAB-koncernen, en av Nordens ledande samhällsbyggare. Här får du möjlighet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle genom projekt som gör verklig skillnad.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Som Projektledare ansvarar du för planering, samordning och genomförande av elentreprenaden i ett av de största tillfälliga byggprojekten som genomförs i Sverige. Projektet kommer att pågå under flera år och du blir en viktig del i uppbyggnaden och driften av den tillfälliga elanläggningen.
En central del av rollen är att axla ansvaret som eldriftledare för den tillfälliga elen på arbetsplatsen. Rollen innebär ett stort säkerhetsansvar och kräver att du känner dig trygg med att fatta beslut kring elsäkerhet och drift. Du arbetar nära elektriker, projektledare, kunder, leverantörer och övriga entreprenörer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planera, leda och följa upp elentreprenaden
Ansvara för eldriftsansvaret för den tillfälliga elanläggningen
Utföra elberäkningar och säkerställa tekniska lösningar
Ansvara för projektets budget, prognoser och fakturering
Delta i bygg- och samordningsmöten
Säkerställa att arbetet bedrivs enligt ESA (Elsäkerhetsanvisningarna)
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av projektledning inom el
Gymnasial utbildning inom el- och energi, eller annan likvärdig utbildning
Kunskap inom låg- och högspänningsanläggningar
Erfarenhet av att planera och projektera elanläggningar
God kännedom om ESA och arbete enligt elsäkerhetsföreskrifter
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet som eldriftledare, är utbildad elkraftsingenjör eller innehar elauktorisation. Vi ser även positivt på om du har BAS-P/BAS-U samt erfarenhet av dimensioneringsverktyget EL-VIS.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en initiativtagande och lösningsorienterad person som trivs med att ta ansvar och driva arbetet framåt. Du arbetar strukturerat och noggrant, har ett högt säkerhetsmedvetande och fattar välgrundade beslut även i komplexa situationer. Vidare är du kommunikativ och relationsskapande med en god samarbetsförmåga, och du bidrar med en positiv inställning som stärker teamet och skapar goda relationer med både kollegor och kunder.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Ellen Söderholm
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på ellen.soderholm@pn.se
(mailto:ellen.soderholm@pn.se
).
#lambertsson #projektledning #el #elektronik #byggbranschen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://lambertsson.com/
961 61 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lambertsson Sverige AB Kontakt
Konsultchefsassistent / Konsultkoordinator
Ellen Söderholm ellen.soderholm@pn.se +46720801542 Jobbnummer
9998665