Projektledare inom El
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2026-07-01
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Trivs du i en roll med många kontaktytor där du leder komplexa elentreprenadsprojekt från start till färdig leverans? Vi söker en erfaren projektledare som vill ta en nyckelroll i större projekt.
Nyfiken på vad vi kan skapa tillsammans? Varmt välkommen med din ansökan⚡
Om uppdraget som Projektledare inom El
Som projektledare i detta uppdrag har du ett övergripande ansvar för genomförandet av elentreprenaden avseende ekonomi, tid, kvalitet, arbetsmiljö och kontrakt. Du kommer att leda projektorganisationen, samordna interna och externa resurser samt säkerställa att entreprenaden genomförs enligt kontraktshandlingar, projektets mål och beställarens krav.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av:
Ansvara för projektets genomförande från produktionsstart till överlämnande.
Leda och följa upp projektets ekonomi, prognoser, tidplan och resultat.
Säkerställa att kvalitet, arbetsmiljö och kontraktskrav efterlevs samt hantera ÄTA-arbeten, risker och kommersiella frågor.
Leda projektets produktions- och arbetsledningsorganisation samt samordna beställare, konsulter, leverantörer och underentreprenörer.
Rapportera projektets status till projektchef och företagsledning samt delta i projekterings-, produktions- och byggmöten.
Vem är du?
Vi tror att du är en stabil ledare som trivs med att ta ansvar och driva projekt framåt. Du är strukturerad och noggrann i ditt arbete. Du har god kommunikationsförmåga och är van vid att samarbeta med många olika typer av människor både internt och externt.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
minst 8 års erfarenhet som projektledare inom elentreprenader, gärna från större entreprenadprojekt.
god kunskap om AB 04, ABT 06 och entreprenadjuridik.
god ekonomisk förståelse och erfarenhet av projektuppföljning.
god ledarskapsförmåga med förmåga att leda och motivera projektorganisationer.
goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av verksamhetskritiska anläggningar såsom datacenter, sjukhus eller liknande miljöer. Erfarenhet av kritisk infrastruktur, exempelvis UPS-system, reservkraft, ställverk och kraftdistribution ses också som en stor fördel. Det är dessutom meriterande med erfarenhet av provning, driftsättning och överlämnande.
🤝Därför ska du välja ATICC
ATICC Sweden är en ledande teknikkonsult inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen. Hos oss står människan alltid i fokus. Vi tror att du presterar som bäst i en arbetsmiljö som är flexibel, rättvis och inspirerande. Därför bygger vi tillsammans en kultur där utveckling, delaktighet och inflytande är en naturlig del av vardagen.
Hos oss blir du en del av ett innovativt team som kombinerar teknisk spetskompetens med entreprenörsanda där vägen från idé till beslut är kort. Du blir en del av en gemenskap präglad av nyfikenhet, kreativt tänkande och engagemang. Vi tror på kraften i samarbeten för att skapa resultat som gör skillnad – både för företaget och för dig. Här får du möjlighet att arbeta i komplexa projekt och samtidigt utrymme att bidra till en innovativ och hållbar framtid.
Vi erbjuder frihet och flexibilitet, med en rättvis och attraktiv lönemodell. Tillsammans skapar vi ATICC Sweden som vi vill att det ska vara.
Ytterligare information
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid under ett års tid med möjlighet till förlängning. Tillträde sker snarast.
Känner du igen dig i beskrivningen? Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl, men du är mer än välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Ruqaya på ruqaya.abboud@aticc.se
Välkommen att bli en del av vår resa – vi ser fram emot din ansökan!
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt andra försäljare av ytterligare tjänster kopplade till våra rekryteringar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7988153-2079766". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aticc Sweden AB
(org.nr 559279-2922), https://careers.aticc.se
Sundbybergs torg 1 (visa karta
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172 67 SUNDBYBERG Jobbnummer
9986806