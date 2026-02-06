Projektledare inom el
2026-02-06
Vår kund, en ledande aktör inom infrastrukturprojekt med fokus på elkraft, söker dig som vill driva innovativa och samhällsviktiga projekt. Här får du möjlighet att arbeta med komplexa lösningar som reservkraft och processystem i en dynamisk miljö.
OM TJÄNSTEN
Som projektledare inom el har du det operativa ansvaret för projektgenomförandet, från planering och inköp till uppföljning och avslut. Du kommer att leda och fördela arbete, säkerställa ekonomiska resultat och bibehålla en god dialog med både kunder och medarbetare.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en spännande roll i en organisation med fokus på utveckling och innovation. Du får möjlighet att driva komplexa projekt, utveckla din ledarskapsförmåga och arbeta i en stöttande miljö med goda förmåner och karriärvägar.
Utöver det spännande uppdraget får du:
• En dedikerad Konsultchef från Academic Work som stöttar dig under hela ditt uppdrag.
• Tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag och vår förmånsportal.
Dina arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga ansvar är att styra projektets framdrift och säkerställa att vi når uppsatta mål. Det innebär bland annat:
• Fullt ansvar för projektets genomförande, planering och avslut.
• Ansvar för projektets budget, inköp, ekonomiska uppföljning och slutresultat.
• Driva och dokumentera arbetet kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA).
• Upprätthålla en god dialog med kunder och verka för merförsäljning inom projekten.
• Arbetsledande roll med ansvar för att leda och motivera medarbetare.
• Löpande avrapportering av status till avdelningschef eller filialchef.
VI SÖKER DIG SOM
• Relevant eftergymnasial utbildning minst 2 år eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Praktisk kunskap inom el (t.ex. från YH-utbildning eller arbetslivserfarenhet)
• Erfarenhet av en ledande roll i projekt
• Goda kunskaper inom ekonomi och projektstyrning
• Förmåga att arbeta med digitala verktyg
• Kunskap om entreprenadjuridik
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av en liknade roll
• Erfarenhet av att lämna anbud på och förhandla om ÄTA
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
